Το κρίσιμο 15ήμερο για την ενέργεια: Στη θέρμανση το βάρος, στην Ευρώπη οι επόμενες κινήσεις

Μέχρι τα μέσα του μήνα θα έχει φανεί τόσο το μέγεθος της παρέμβασης στη θέρμανση όσο και αν υπάρχει έδαφος στην Ευρώπη για τη συζήτηση που έχει ανοίξει η ελληνική κυβέρνηση