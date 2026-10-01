Πιερρακάκης: Μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστούν οι 120 δόσεις και το πλαίσιο για τους servicers, θα εφαρμοστούν άμεσα
Πιερρακάκης: Μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστούν οι 120 δόσεις και το πλαίσιο για τους servicers, θα εφαρμοστούν άμεσα
Θα αυξηθεί η εποπτεία στους servicers - Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, η ΤτΕ και το υπουργείο οικονομικών θα κάνουν τους ελέγχους στους servicers
«Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έρθει το πλαίσιο για τους servicers στη Βουλή, ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως. Θα θέλαμε να ψηφιστεί ο νόμος για τις 120 δόσεις μέσα στον Οκτώβριο» τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι «έχει δοθεί 1 δισ. συνολικά σε έκτακτα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, μαζί με τα 2,2 δισ. της ΔΕΘ».
Ειδικότερα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μίλησε στο ertnews για τα μέτρα που παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την αντιμετώπιση της κρίσης.
«Για τους servicers, είχαμε ανακοινώσει από καιρό ότι θα το κάνουμε. Είναι μια τεχνικά δύσκολη διαδικασία. Έπρεπε να αλλάξει, διαβάσαμε το πεδίο, συζητήσαμε με κόσμο. Ήρθαμε να προσθέσουμε ένα ακόμη εργαλείο, που είναι σε συνάρτηση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος», ανέφερε ο υπουργός.
«Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αύξηση στο diesel. Έχει δοθεί 1 δισ. συνολικά σε έκτακτα μέτρα για την ενεργειακή κρίση μαζί με τα 2,2 δισ. της ΔΕΘ», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, η ΤτΕ και το υπουργείο οικονομικών θα κάνουν τους ελέγχους στους servicers».
«Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έρθει το πλαίσιο για τους servicers στη Βουλή, ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως. Θα θέλαμε να ψηφιστεί ο νόμος για τις 120 δόσεις μέσα στον Οκτώβριο», επεσήμανε.
«Η δουλειά του κράτους δεν είναι να κουνάει το δάχτυλο αλλά να του δίνει το χέρι», ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
«Δεν είναι προτάσεις τις αντιπολίτευσης οι 120 δόσεις. Είναι προτάσεις της κοινωνίας. Παρεμβαίνουμε όταν το κράτος μπορεί», σημείωσε.
«Τα έσοδα του ΕΦΚ έχουν πέσει, γιατί είναι με βάση την κατανάλωση και όχι με βάση την τιμή». «Αν κάναμε τις παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης θα μπαίναμε σε εποπτεία. Υπάρχουν δυνατότητες και προβλέψεις για τα πιο δύσκολα σενάρια. Υπάρχουν εφεδρείες και θα τα δείτε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Έχουμε αποδείξει σε κάθε κρίση ότι έχουμε ευελιξία και προσαρμοστικότητα».
«Αυτή τη στιγμή το ντίζελ επιδοτείται 20 λεπτά, 15 από το κράτος και 5 από τα διυλιστήρια, και η αμόλυβδη 10 λεπτά από τα διυλιστήρια. Μόνο με βάση τις ενισχύσεις η Ελλάδα είναι τρίτη στην ενεργειακή στήριξη στα καύσιμα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα αν βάλει κανείς όλα τα μέτρα έχει κάνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση», υπογράμμισε. «Ανάλογα με την ανάγκη θα δούμε και τον μηχανισμό στήριξης».
«”Επειδή έχω μια έκτακτη κατάσταση αφήστε με να κινηθώ παραπάνω” λέει ο πρωθυπουργός στην Ευρώπη ζητώντας έξτρα δημοσιονομικό χώρο», ανέφερε.
«Είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, στον βαθμό που μας το επιτρέπει η οικονομία. Είμαστε μια οικονομία που είναι σε θέση να στηρίξει τον κόσμο και θα το κάνει όλο και περισσότερο», τόνισε.
Και κατέληξε: «Το πετρέλαιο θέρμανσης θα επιδοτηθεί στην αντλία. Στόχος μας είναι να το ρίξουμε κάτω από την τιμή που έκλεισε πέρυσι και θα δούμε τι θα προσθέσουν τα διυλιστήρια. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου».
Ειδικότερα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μίλησε στο ertnews για τα μέτρα που παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την αντιμετώπιση της κρίσης.
«Για τους servicers, είχαμε ανακοινώσει από καιρό ότι θα το κάνουμε. Είναι μια τεχνικά δύσκολη διαδικασία. Έπρεπε να αλλάξει, διαβάσαμε το πεδίο, συζητήσαμε με κόσμο. Ήρθαμε να προσθέσουμε ένα ακόμη εργαλείο, που είναι σε συνάρτηση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος», ανέφερε ο υπουργός.
«Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αύξηση στο diesel. Έχει δοθεί 1 δισ. συνολικά σε έκτακτα μέτρα για την ενεργειακή κρίση μαζί με τα 2,2 δισ. της ΔΕΘ», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, η ΤτΕ και το υπουργείο οικονομικών θα κάνουν τους ελέγχους στους servicers».
«Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έρθει το πλαίσιο για τους servicers στη Βουλή, ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως. Θα θέλαμε να ψηφιστεί ο νόμος για τις 120 δόσεις μέσα στον Οκτώβριο», επεσήμανε.
«Η δουλειά του κράτους δεν είναι να κουνάει το δάχτυλο αλλά να του δίνει το χέρι», ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
«Δεν είναι προτάσεις τις αντιπολίτευσης οι 120 δόσεις. Είναι προτάσεις της κοινωνίας. Παρεμβαίνουμε όταν το κράτος μπορεί», σημείωσε.
«Τα έσοδα του ΕΦΚ έχουν πέσει, γιατί είναι με βάση την κατανάλωση και όχι με βάση την τιμή». «Αν κάναμε τις παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης θα μπαίναμε σε εποπτεία. Υπάρχουν δυνατότητες και προβλέψεις για τα πιο δύσκολα σενάρια. Υπάρχουν εφεδρείες και θα τα δείτε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Έχουμε αποδείξει σε κάθε κρίση ότι έχουμε ευελιξία και προσαρμοστικότητα».
«Αυτή τη στιγμή το ντίζελ επιδοτείται 20 λεπτά, 15 από το κράτος και 5 από τα διυλιστήρια, και η αμόλυβδη 10 λεπτά από τα διυλιστήρια. Μόνο με βάση τις ενισχύσεις η Ελλάδα είναι τρίτη στην ενεργειακή στήριξη στα καύσιμα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα αν βάλει κανείς όλα τα μέτρα έχει κάνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση», υπογράμμισε. «Ανάλογα με την ανάγκη θα δούμε και τον μηχανισμό στήριξης».
«”Επειδή έχω μια έκτακτη κατάσταση αφήστε με να κινηθώ παραπάνω” λέει ο πρωθυπουργός στην Ευρώπη ζητώντας έξτρα δημοσιονομικό χώρο», ανέφερε.
«Είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, στον βαθμό που μας το επιτρέπει η οικονομία. Είμαστε μια οικονομία που είναι σε θέση να στηρίξει τον κόσμο και θα το κάνει όλο και περισσότερο», τόνισε.
Και κατέληξε: «Το πετρέλαιο θέρμανσης θα επιδοτηθεί στην αντλία. Στόχος μας είναι να το ρίξουμε κάτω από την τιμή που έκλεισε πέρυσι και θα δούμε τι θα προσθέσουν τα διυλιστήρια. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα