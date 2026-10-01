Το ρεύμα άντεξε στο σοκ των τιμών του φυσικού αερίου: Συγκρατημένες οι αυξήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά

To TTF αυξήθηκε σχεδόν τέσσερις φορές ταχύτερα από τις ευρωπαϊκές τιμές ηλεκτρισμού-Το βουλγαρικό παράδειγμα και η σημασία του για την ελληνική αγορά-Τί δείχνουν τα στοιχεία της Eurelectric για την αποθήκευση στην Ελλάδα