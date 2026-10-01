Το ρεύμα άντεξε στο σοκ των τιμών του φυσικού αερίου: Συγκρατημένες οι αυξήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά
Το ρεύμα άντεξε στο σοκ των τιμών του φυσικού αερίου: Συγκρατημένες οι αυξήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά
To TTF αυξήθηκε σχεδόν τέσσερις φορές ταχύτερα από τις ευρωπαϊκές τιμές ηλεκτρισμού-Το βουλγαρικό παράδειγμα και η σημασία του για την ελληνική αγορά-Τί δείχνουν τα στοιχεία της Eurelectric για την αποθήκευση στην Ελλάδα
Αν και η τιμή του φυσικού αερίου εκτοξεύθηκε εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη άντεξε καλύτερα από ό,τι στις προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις. Αυτή είναι η βασική διαπίστωση της νέας έκθεσης Power Barometer της Eurelectric, η οποία καταγράφει ότι από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2026 η τιμή του ολλανδικού TTF αυξήθηκε κατά 88,4%, ενώ οι μέσες ευρωπαϊκές τιμές ηλεκτρισμού αυξήθηκαν κατά 22,8%.
Η διαφορά είναι μεγάλη και εξηγεί το βασικό επιχείρημα της έκθεσης που είναι ότι η αυξημένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και άλλες καθαρές μορφές ενέργειας έχει αρχίσει να περιορίζει την μεταφορά του σοκ του φυσικού αερίου στη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι οι καταναλωτές έμειναν προστατευμένοι από την ακρίβεια. Σημαίνει, όμως, ότι η εξάρτηση του ηλεκτρισμού από το αέριο δεν είναι πλέον τόσο απόλυτη όσο ήταν το 2022
Η έκθεση που υπογράφει η Eurelectric στα ηνία της οποίας βρίσκεται μεταξύ άλλων και ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης από τη θέση του Αντιπροέδρου, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη μετρά ξανά το κόστος της γεωπολιτικής αστάθειας, της πίεσης στην αγορά LNG και των ακραίων θερμοκρασιών. Kαι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσπαθούν να διαχειριστούν, εκταμιεύοντας δισεκατομμύρια σε μέτρα στήριξης. Το μεγάλο στοίχημα πλέον δεν είναι μόνο να προστεθούν νέες ΑΠΕ στο σύστημα, αλλά να μπορούν να μεταφέρουν τη φθηνή πράσινη παραγωγή από το μεσημέρι στις ακριβές απογευματινές και βραδινές ώρες, ρόλο που αναλαμβάνουν οι μπαταρίες.
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Η διαφορά είναι μεγάλη και εξηγεί το βασικό επιχείρημα της έκθεσης που είναι ότι η αυξημένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και άλλες καθαρές μορφές ενέργειας έχει αρχίσει να περιορίζει την μεταφορά του σοκ του φυσικού αερίου στη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι οι καταναλωτές έμειναν προστατευμένοι από την ακρίβεια. Σημαίνει, όμως, ότι η εξάρτηση του ηλεκτρισμού από το αέριο δεν είναι πλέον τόσο απόλυτη όσο ήταν το 2022
Η έκθεση που υπογράφει η Eurelectric στα ηνία της οποίας βρίσκεται μεταξύ άλλων και ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης από τη θέση του Αντιπροέδρου, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη μετρά ξανά το κόστος της γεωπολιτικής αστάθειας, της πίεσης στην αγορά LNG και των ακραίων θερμοκρασιών. Kαι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσπαθούν να διαχειριστούν, εκταμιεύοντας δισεκατομμύρια σε μέτρα στήριξης. Το μεγάλο στοίχημα πλέον δεν είναι μόνο να προστεθούν νέες ΑΠΕ στο σύστημα, αλλά να μπορούν να μεταφέρουν τη φθηνή πράσινη παραγωγή από το μεσημέρι στις ακριβές απογευματινές και βραδινές ώρες, ρόλο που αναλαμβάνουν οι μπαταρίες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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