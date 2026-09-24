Σταθερά τιμολόγια αντί επιδοτήσεων στο ρεύμα, έρχεται διπλή παρέμβαση για τη θέρμανση - Ανοίγει ο δρόμος στήριξης της ενεργοβόρας βιομηχανίας
Σταθερά τιμολόγια αντί επιδοτήσεων στο ρεύμα, έρχεται διπλή παρέμβαση για τη θέρμανση - Ανοίγει ο δρόμος στήριξης της ενεργοβόρας βιομηχανίας
Η κυβέρνηση αποκλείει νέα οριζόντια στήριξη στον ηλεκτρισμό, κατευθύνοντας τους καταναλωτές στα σταθερά τιμολόγια- Έρχονται τα μέτρα για τη θέρμανση και εξετάζεται ευρωπαϊκό σχήμα ενισχύσεων για την ελληνική βιομηχανία
Δύο διαφορετικές ταχύτητες στην αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους διαμορφώνει η κυβέρνηση. Από τη μία πλευρά, αφήνει εκτός των νέων μέτρων στήριξης τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η αγορά διαθέτει ήδη ένα εργαλείο προστασίας απέναντι στις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής που είναι τα μπλε, σταθερά τιμολόγια. Από την άλλη, κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πιο στοχευμένης παρέμβασης για την ενεργοβόρο βιομηχανία, αξιοποιώντας το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων CICAF.
Κυβερνητικές πηγές αναγνωρίζουν ότι η σύγκριση των διαθέσιμων προγραμμάτων δεν είναι εύκολη, ιδίως για ηλικιωμένους ή καταναλωτές που δεν έχουν εξοικείωση με τα εργαλεία της ΡΑΑΕΥ. Εκτός από το τιμολόγιο της ΔΕΗ που είναι το φθηνότερο στην αγορά (11,5 λεπτά η κιλοβατώρα με πάγια εντολή πληρωμής και 3,5 ευρώ πάγιο) επισημαίνουν, ότι υπάρχουν ανταγωνιστικές σταθερές προσφορές, ακόμη και στην περιοχή των 13,5 έως 15 λεπτών ανά κιλοβατώρα που αυξάνουν τις επιλογές. Η διαφορά είναι ότι το τιμολόγιο της ΔΕΗ δεν έχει απεριόριστη διάρκεια καθώς λήγει τυπικά τέλη Οκτωβρίου ενώ την ίδια στιγμή τα υπόλοιπα τιμολόγια διαθέτουν πολύ υψηλά πάγια (απο 9 έως 16 ευρώ) ανεβάζοντας την μηνιαία επιβάρυνση για τους καταναλωτές.
Η κυβερνητική λογική είναι ότι το σταθερό τιμολόγιο λειτουργεί ως μηχανισμός αντιστάθμισης κινδύνου. Ο καταναλωτής επιλέγει εκ των προτέρων μια χρέωση για συγκεκριμένη διάρκεια και προστατεύεται από μια μελλοντική εκτίναξη της χονδρεμπορικής τιμής. Σήμερα περίπου το ένα τρίτο των καταναλωτών είχε ήδη μετακινηθεί σε μπλε τιμολόγια, με το ποσοστό να θεωρείται ότι έχει αυξηθεί από το καλοκαίρι.
Αυτή είναι και η βασική αιτιολόγηση για την απουσία νέας οριζόντιας επιδότησης στο ρεύμα με κυβερνητικούς παράγοντες να τονίζουν ότι η ανησυχία θα μεγαλώσει αν η τιμή της μεγαβατώρας φτάσει τα 180 με 200 ευρώ όπου τότε τα μέτρα αυτά θα επανεξεταστούν. Το επιχείρημα, βεβαίως, αφήνει εκτεθειμένους όσους βρίσκονται ήδη σε σύμβαση με όρους που δεν επιτρέπουν άμεση μετακίνηση ή δυσκολεύονται να αξιολογήσουν τις εναλλακτικές χρεώσεις της αγοράς.
Ο βασικός κορμός παραμένει το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αφορά σε περίπου 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους και καλύπτει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια. Η καταβολή του συνδέεται με τη γεωγραφική ζώνη, τις θερμοκρασίες και τη δριμύτητα του χειμώνα, ώστε το τελικό ποσό να προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο εξετάζει πρόσθετη ενίσχυση για το φυσικό αέριο στον τομέα της θέρμανσης χωρίς ακόμη να έχουν οριστικοποιηθεί οι λεπτομέρειες και οι τελικές αποφάσεις.
Για το φυσικό αέριο, η κυβερνητική θέση είναι ότι, παρά την ανατίμησή του, παραμένει σημαντικά φθηνότερο από το πετρέλαιο θέρμανσης. Κατά την προηγούμενη ενεργειακή κρίση είχε αξιοποιηθεί ένα σημαντικό οικονομικό «μαξιλάρι» της ΔΕΠΑ, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση στους λογαριασμούς φυσικού αερίου για θέρμανση. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει ανακοινωμένη ξεχωριστή επιδότηση ή άλλη ειδική παρέμβαση για το αέριο.
Αντίστοιχα, για το diesel κίνησης ισχύει η πρωθυπουργική εξαγγελία ότι θα επεκταθεί η επιδότηση στην αντλία και για τον Οκτώβριο δηλαδή για τρίτο συνεχόμενο μήνα ενώ απορρίπτεται το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων χωρίς να είναι σαφές αν θα επιβληθεί και στα πρατήρια καυσίμων τον επόμενο μήνα.
Η κυβέρνηση δηλώνει ότι παρακολουθεί την πίεση στην αγορά, αλλά περιορίζεται προς το παρόν στα μέτρα που έχουν ήδη εξαγγελθεί για τη θέρμανση συνεχίζοντας παράλληλα τις συζητήσεις με τα διυλιστήρια για τα πρόσθετα μέτρα και το ύψος των επιδοτήσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Κυβερνητικές πηγές αναγνωρίζουν ότι η σύγκριση των διαθέσιμων προγραμμάτων δεν είναι εύκολη, ιδίως για ηλικιωμένους ή καταναλωτές που δεν έχουν εξοικείωση με τα εργαλεία της ΡΑΑΕΥ. Εκτός από το τιμολόγιο της ΔΕΗ που είναι το φθηνότερο στην αγορά (11,5 λεπτά η κιλοβατώρα με πάγια εντολή πληρωμής και 3,5 ευρώ πάγιο) επισημαίνουν, ότι υπάρχουν ανταγωνιστικές σταθερές προσφορές, ακόμη και στην περιοχή των 13,5 έως 15 λεπτών ανά κιλοβατώρα που αυξάνουν τις επιλογές. Η διαφορά είναι ότι το τιμολόγιο της ΔΕΗ δεν έχει απεριόριστη διάρκεια καθώς λήγει τυπικά τέλη Οκτωβρίου ενώ την ίδια στιγμή τα υπόλοιπα τιμολόγια διαθέτουν πολύ υψηλά πάγια (απο 9 έως 16 ευρώ) ανεβάζοντας την μηνιαία επιβάρυνση για τους καταναλωτές.
Η κυβερνητική λογική είναι ότι το σταθερό τιμολόγιο λειτουργεί ως μηχανισμός αντιστάθμισης κινδύνου. Ο καταναλωτής επιλέγει εκ των προτέρων μια χρέωση για συγκεκριμένη διάρκεια και προστατεύεται από μια μελλοντική εκτίναξη της χονδρεμπορικής τιμής. Σήμερα περίπου το ένα τρίτο των καταναλωτών είχε ήδη μετακινηθεί σε μπλε τιμολόγια, με το ποσοστό να θεωρείται ότι έχει αυξηθεί από το καλοκαίρι.
Αυτή είναι και η βασική αιτιολόγηση για την απουσία νέας οριζόντιας επιδότησης στο ρεύμα με κυβερνητικούς παράγοντες να τονίζουν ότι η ανησυχία θα μεγαλώσει αν η τιμή της μεγαβατώρας φτάσει τα 180 με 200 ευρώ όπου τότε τα μέτρα αυτά θα επανεξεταστούν. Το επιχείρημα, βεβαίως, αφήνει εκτεθειμένους όσους βρίσκονται ήδη σε σύμβαση με όρους που δεν επιτρέπουν άμεση μετακίνηση ή δυσκολεύονται να αξιολογήσουν τις εναλλακτικές χρεώσεις της αγοράς.
Τα άμεσα μέτρα στη θέρμανσηΗ απουσία νέας επιδότησης στο ηλεκτρικό ρεύμα δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν προετοιμάζει άμεσες παρεμβάσεις απέναντι στην ενεργειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών. Το βάρος μετατοπίζεται στη θέρμανση, όπου αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες διπλή παρέμβαση.
Ο βασικός κορμός παραμένει το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αφορά σε περίπου 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους και καλύπτει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια. Η καταβολή του συνδέεται με τη γεωγραφική ζώνη, τις θερμοκρασίες και τη δριμύτητα του χειμώνα, ώστε το τελικό ποσό να προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο εξετάζει πρόσθετη ενίσχυση για το φυσικό αέριο στον τομέα της θέρμανσης χωρίς ακόμη να έχουν οριστικοποιηθεί οι λεπτομέρειες και οι τελικές αποφάσεις.
Για το φυσικό αέριο, η κυβερνητική θέση είναι ότι, παρά την ανατίμησή του, παραμένει σημαντικά φθηνότερο από το πετρέλαιο θέρμανσης. Κατά την προηγούμενη ενεργειακή κρίση είχε αξιοποιηθεί ένα σημαντικό οικονομικό «μαξιλάρι» της ΔΕΠΑ, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση στους λογαριασμούς φυσικού αερίου για θέρμανση. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει ανακοινωμένη ξεχωριστή επιδότηση ή άλλη ειδική παρέμβαση για το αέριο.
Αντίστοιχα, για το diesel κίνησης ισχύει η πρωθυπουργική εξαγγελία ότι θα επεκταθεί η επιδότηση στην αντλία και για τον Οκτώβριο δηλαδή για τρίτο συνεχόμενο μήνα ενώ απορρίπτεται το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων χωρίς να είναι σαφές αν θα επιβληθεί και στα πρατήρια καυσίμων τον επόμενο μήνα.
Η κυβέρνηση δηλώνει ότι παρακολουθεί την πίεση στην αγορά, αλλά περιορίζεται προς το παρόν στα μέτρα που έχουν ήδη εξαγγελθεί για τη θέρμανση συνεχίζοντας παράλληλα τις συζητήσεις με τα διυλιστήρια για τα πρόσθετα μέτρα και το ύψος των επιδοτήσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα