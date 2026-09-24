Σταθερά τιμολόγια αντί επιδοτήσεων στο ρεύμα, έρχεται διπλή παρέμβαση για τη θέρμανση - Ανοίγει ο δρόμος στήριξης της ενεργοβόρας βιομηχανίας

Η κυβέρνηση αποκλείει νέα οριζόντια στήριξη στον ηλεκτρισμό, κατευθύνοντας τους καταναλωτές στα σταθερά τιμολόγια- Έρχονται τα μέτρα για τη θέρμανση και εξετάζεται ευρωπαϊκό σχήμα ενισχύσεων για την ελληνική βιομηχανία