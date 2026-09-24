Γιατί το κράτος επιδοτεί μόνο το diesel και όχι τη βενζίνη;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί το κράτος επιδοτεί μόνο το diesel και όχι τη βενζίνη;

Λαμβάνουμε πολλά ερωτήματα - διαμαρτυρίες από οδηγούς βενζινοκίνητων οχημάτων που είναι και η πλειοψηφία στην Ελλάδα. Ιδού λοιπόν ποια είναι η απάντηση…

Γιατί το κράτος επιδοτεί μόνο το diesel και όχι τη βενζίνη;
UPD:
Και αυτή βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο κινείται η ελληνική οικονομία. Το diesel δεν είναι απλώς καύσιμο για ένα ΙΧ. Είναι βασικό λειτουργικό κόστος για φορτηγά, επαγγελματικά οχήματα και μεγάλο μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μια απότομη αύξησή του μπορεί να περάσει γρήγορα στις τιμές των προϊόντων που πληρώνει τελικά ο καταναλωτής.


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UPD:
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