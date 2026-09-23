Η «Κιβωτός της Αποκάλυψης»: Ποιοι σπόροι θα επιβιώσουν αν ο πλανήτης καταρρεύσει

Νέα έρευνα δείχνει ότι οι αποθηκευμένοι σπόροι στις τράπεζες γενετικού υλικού ίσως χάνουν βιωσιμότητα νωρίτερα από τις εκτιμήσεις, καθιστώντας αναγκαίους συχνότερους ελέγχους και ανανεώσεις