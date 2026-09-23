Η «Κιβωτός της Αποκάλυψης»: Ποιοι σπόροι θα επιβιώσουν αν ο πλανήτης καταρρεύσει
Η «Κιβωτός της Αποκάλυψης»: Ποιοι σπόροι θα επιβιώσουν αν ο πλανήτης καταρρεύσει
Νέα έρευνα δείχνει ότι οι αποθηκευμένοι σπόροι στις τράπεζες γενετικού υλικού ίσως χάνουν βιωσιμότητα νωρίτερα από τις εκτιμήσεις, καθιστώντας αναγκαίους συχνότερους ελέγχους και ανανεώσεις
Οι τράπεζες σπόρων σε όλο τον κόσμο αποτελούν μια παγκόσμια «δικλείδα ασφαλείας» για το μέλλον της γεωργίας, καθώς διαφυλάσσουν πολύτιμο γενετικό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί για την επαναφορά καλλιεργειών σε περίπτωση μεγάλης καταστροφής. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η διάρκεια ζωής των αποθηκευμένων σπόρων ενδέχεται να είναι μικρότερη από αυτή που υπολόγιζαν μέχρι σήμερα οι ερευνητές.
Πρόσφατες δοκιμές βλάστησης έδειξαν ότι κατεψυγμένοι σπόροι της ροβίτσας (mung bean) και των κοινών φασολιών (Phaseolus vulgaris) μπορούν να διατηρήσουν υψηλή βιωσιμότητα ακόμη και μετά από πολλές δεκαετίες αποθήκευσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε μία παρτίδα σπόρων ροβίτσας, το 90% παρέμενε ικανό να βλαστήσει ακόμη και ύστερα από 45 χρόνια παραμονής σε συνθήκες ψύξης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πρόσφατες δοκιμές βλάστησης έδειξαν ότι κατεψυγμένοι σπόροι της ροβίτσας (mung bean) και των κοινών φασολιών (Phaseolus vulgaris) μπορούν να διατηρήσουν υψηλή βιωσιμότητα ακόμη και μετά από πολλές δεκαετίες αποθήκευσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε μία παρτίδα σπόρων ροβίτσας, το 90% παρέμενε ικανό να βλαστήσει ακόμη και ύστερα από 45 χρόνια παραμονής σε συνθήκες ψύξης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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