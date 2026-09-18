Bally’s Intralot: «Πράσινο φως» από τη ΓΣ για το deal με την Evoke
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Bally’s Intralot

Bally’s Intralot: «Πράσινο φως» από τη ΓΣ για το deal με την Evoke

Ο Group COO, Χρυσόστομος Σφάτος, τόνισε πως η διαδικασία των ρυθμιστικών εγκρίσεων προχωράει χωρίς εμπόδια

Bally’s Intralot: «Πράσινο φως» από τη ΓΣ για το deal με την Evoke
Νίκος Χρυσικόπουλος
Τις βασικές εταιρικές κινήσεις που συνδέονται με την προωθούμενη εξαγορά της Evoke plc ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Bally’s Intralot, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξάλλου είχε συστήσει την υπερψήφιση των θεμάτων, συνδέοντάς τα με την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Evoke.

Το σημαντικότερο θέμα ήταν η εξουσιοδότηση του Δ.Σ., για διάστημα 12 μηνών, να προχωρήσει σε ΑΜΚ συνολικού ονομαστικού ύψους έως 135 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα έκδοσης έως 450 εκατ. νέων κοινών μετοχών, κίνηση που αφορά τη συναλλαγή για την εξαγορά της Evoke και την απόκτηση ποσοστού από τους μετόχους της στο νέο σχήμα που θα δημιουργηθεί.

Ο Group COO, Χρυσόστομος Σφάτος, στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης τόνισε πως η διαδικασία προχωράει χωρίς εμπόδια και οι μάλιστα οι εγκρίσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όπου ο όμιλος έχει παρουσία προχωρούν γρηγορότερα από το αναμενόμενο, σημειώνοντας πως εάν δεν μεσολαβούσε η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων η διαδικασία θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί και πριν το τέλος του έτους.

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Νίκος Χρυσικόπουλος
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