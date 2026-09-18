Σουρωτή: Από το μεταλλικό νερό σε μπίρα, ροφήματα και καλλυντικά

Ο νέος σχεδιασμός της εταιρείας στα 110 χρόνια ζωής, η παραγωγική μονάδα του 2028 και η άνοδος των εξαγωγών – Στα 964 χιλ. ευρώ τα κέρδη του 2025