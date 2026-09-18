Alpha Bank: Πρόταση για επαναγορά ομολόγου 500 εκατ. ευρώ με παράλληλη νέα έκδοση
Alpha Bank: Πρόταση για επαναγορά ομολόγου 500 εκατ. ευρώ με παράλληλη νέα έκδοση
Η κίνηση αποσκοπεί στην αναχρηματοδότηση του ομολόγου και εντάσσεται στη στρατηγική διαχείρισης των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) της τράπεζας
Η Alpha Bank απηύθυνε υπό όρους πρόσκληση προς τους κατόχους των senior preferred ομολογιών της, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ και λήξεως το 2028, για την υποβολή τους προς εξαγορά τοις μετρητοίς.
Η ολοκλήρωση της επαναγοράς τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς έκδοσης μιας νέας σειράς senior preferred ομολόγων, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
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Η ολοκλήρωση της επαναγοράς τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς έκδοσης μιας νέας σειράς senior preferred ομολόγων, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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