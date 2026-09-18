Τράπεζες: Ανοίγει η βεντάλια των χορηγήσεων – Νέοι παίκτες θα διεκδικήσουν μερίδιο αγοράς

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Η συγκέντρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα των επιχειρηματικών ομίλων στις τράπεζες πλησιάζουν τα εποπτικά όρια, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την είσοδο νέων παικτών στην αγορά χορηγήσεων.Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η πιστωτική επέκταση έχει επιστρέψει δυναμικά, οι ανάγκες χρηματοδότησης της οικονομίας αυξάνονται και η αγορά δανείων διευρύνεται. Το 2026 εξελίσσεται ήδη σε χρονιά ισχυρής πιστωτικής ανάπτυξης, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να έχουν καταγράψει στο πρώτο εξάμηνο καθαρή πιστωτική επέκταση 8,8 δισ. ευρώ.