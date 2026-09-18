Τράπεζες: Ανοίγει η βεντάλια των χορηγήσεων – Νέοι παίκτες θα διεκδικήσουν μερίδιο αγοράς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζες

Τράπεζες: Ανοίγει η βεντάλια των χορηγήσεων – Νέοι παίκτες θα διεκδικήσουν μερίδιο αγοράς

Η ελληνική αγορά χορηγήσεων ανοίγει σε νέους παίκτες καθώς η πιστωτική επέκταση επιστρέφει, οι τράπεζες φτάνουν εποπτικά όρια και τεχνολογία, AI και fintech αλλάζουν τους κανόνες χρηματοδότησης

Τράπεζες: Ανοίγει η βεντάλια των χορηγήσεων – Νέοι παίκτες θα διεκδικήσουν μερίδιο αγοράς
Ειρήνη Σακελλάρη
Η συγκέντρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα των επιχειρηματικών ομίλων στις τράπεζες πλησιάζουν τα εποπτικά όρια, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την είσοδο νέων παικτών στην αγορά χορηγήσεων.

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η πιστωτική επέκταση έχει επιστρέψει δυναμικά, οι ανάγκες χρηματοδότησης της οικονομίας αυξάνονται και η αγορά δανείων διευρύνεται. Το 2026 εξελίσσεται ήδη σε χρονιά ισχυρής πιστωτικής ανάπτυξης, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να έχουν καταγράψει στο πρώτο εξάμηνο καθαρή πιστωτική επέκταση 8,8 δισ. ευρώ.

Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειρήνη Σακελλάρη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης