KBW για ελληνικές τράπεζες: Πειραιώς και Εθνική στο επίκεντρο, τι βλέπει για Eurobank και Alpha

Η KBW ξεκινά κάλυψη με την τιμή στόχο για την Πειραιώς να τοποθετείται στα 12,8 ευρώ, για την Εθνική στα 20,9 ευρώ, για τη Eurobank στα 5,2 ευρώ, για την Alpha Bank στα 5,1 ευρώ και για την Τράπεζα Κύπρου 12,2 ευρώ