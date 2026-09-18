KBW για ελληνικές τράπεζες: Πειραιώς και Εθνική στο επίκεντρο, τι βλέπει για Eurobank και Alpha
KBW για ελληνικές τράπεζες: Πειραιώς και Εθνική στο επίκεντρο, τι βλέπει για Eurobank και Alpha
Η KBW ξεκινά κάλυψη με την τιμή στόχο για την Πειραιώς να τοποθετείται στα 12,8 ευρώ, για την Εθνική στα 20,9 ευρώ, για τη Eurobank στα 5,2 ευρώ, για την Alpha Bank στα 5,1 ευρώ και για την Τράπεζα Κύπρου 12,2 ευρώ
Νέα κάλυψη για τις ελληνικές τράπεζες ξεκινά η KBW εντοπίζοντας περιθώρια περαιτέρω ανόδου, παρά το σημαντικό re-rating που έχει ήδη προηγηθεί, καθώς εκτιμά ότι οι αποτιμήσεις δεν αποτυπώνουν πλήρως την ισχυρή κερδοφορία, την πιστωτική ανάπτυξη και την αυξημένη δυνατότητα διανομών προς τους μετόχους. Ο επενδυτικός οίκος τοποθετεί στο επίκεντρο την Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα, ενώ διατηρεί πιο ουδέτερη στάση για τη Eurobank και πιο επιφυλακτική για την Alpha Bank.
Η KBW ξεκινά κάλυψη με σύσταση Outperform για Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα, Market Perform για Eurobank και Underperform για Alpha Bank. Η τιμή στόχος για την Πειραιώς τοποθετείται στα 12,8 ευρώ, για την Εθνική στα 20,9 ευρώ, για τη Eurobank στα 5,2 ευρώ και για την Alpha Bank στα 5,1 ευρώ. Με βάση τις τιμές αναφοράς της 15ης Σεπτεμβρίου, τα αντίστοιχα περιθώρια ανόδου ανέρχονται περίπου σε 20%, 19%, 11% και 6%. Για την Τράπεζα Κύπρου, η οποία επίσης περιλαμβάνεται στην κάλυψη, η σύσταση είναι Outperform με τιμή στόχο τα 12,2 ευρώ και περιθώριο ανόδου περίπου 15%.
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Η KBW ξεκινά κάλυψη με σύσταση Outperform για Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα, Market Perform για Eurobank και Underperform για Alpha Bank. Η τιμή στόχος για την Πειραιώς τοποθετείται στα 12,8 ευρώ, για την Εθνική στα 20,9 ευρώ, για τη Eurobank στα 5,2 ευρώ και για την Alpha Bank στα 5,1 ευρώ. Με βάση τις τιμές αναφοράς της 15ης Σεπτεμβρίου, τα αντίστοιχα περιθώρια ανόδου ανέρχονται περίπου σε 20%, 19%, 11% και 6%. Για την Τράπεζα Κύπρου, η οποία επίσης περιλαμβάνεται στην κάλυψη, η σύσταση είναι Outperform με τιμή στόχο τα 12,2 ευρώ και περιθώριο ανόδου περίπου 15%.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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