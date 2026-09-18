ΕΚΤ: Η Κριστίν Λαγκάρντ επιβεβαιώνει την αποχώρησή της μέσα στο 2027, φουντώνουν τα σενάρια διαδοχής

Η Κριστίν Λαγκάρντ επανέλαβε ότι θα αποχωρήσει από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2027, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης παραίτησης πριν τη λήξη της θητείας της τον Οκτώβριο