ΕΚΤ: Η Κριστίν Λαγκάρντ επιβεβαιώνει την αποχώρησή της μέσα στο 2027, φουντώνουν τα σενάρια διαδοχής
ΕΚΤ: Η Κριστίν Λαγκάρντ επιβεβαιώνει την αποχώρησή της μέσα στο 2027, φουντώνουν τα σενάρια διαδοχής
Η Κριστίν Λαγκάρντ επανέλαβε ότι θα αποχωρήσει από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2027, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης παραίτησης πριν τη λήξη της θητείας της τον Οκτώβριο
Την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το πηδάλιο του νομισματικού ιδρύματος εντός του 2027 επιβεβαίωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αποφεύγοντας ωστόσο να διευκρινίσει αν θα εξαντλήσει τη θητεία της μέχρι τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Η τοποθέτησή της αυτή πυροδοτεί εκ νέου τις συζητήσεις για τη διαδοχή σε μία από τις πιο κρίσιμες θέσεις της παγκόσμιας οικονομίας.
Μιλώντας στον ιρλανδικό ραδιοφωνικό σταθμό RTE, η Γαλλίδα αξιωματούχος αρκέστηκε να δηλώσει πως η αποχώρησή της θα πραγματοποιηθεί το 2027, αφήνοντας ανοιχτό το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η μετάβαση θα αντιμετωπιστεί με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο. Η συγκεκριμένη αποστροφή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων δηλώσεών της, κατά τις οποίες είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πριν από το 2027, ενώ πρόσφατα είχε επισημάνει ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο να ανακοινωθεί.
Ωστόσο, οι εικασίες για πρόωρη αποστασιοποίησή της εντείνονται. Η ανακοίνωση της έκδοσης των απομνημονευμάτων της τον ερχόμενο Ιανουάριο, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που θέλουν το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός να την προσεγγίζει για την ηγεσία του, ενισχύουν τα σενάρια ότι η Λαγκάρντ εξετάζει σοβαρά το επόμενο επαγγελματικό της βήμα.
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Μιλώντας στον ιρλανδικό ραδιοφωνικό σταθμό RTE, η Γαλλίδα αξιωματούχος αρκέστηκε να δηλώσει πως η αποχώρησή της θα πραγματοποιηθεί το 2027, αφήνοντας ανοιχτό το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η μετάβαση θα αντιμετωπιστεί με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο. Η συγκεκριμένη αποστροφή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων δηλώσεών της, κατά τις οποίες είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πριν από το 2027, ενώ πρόσφατα είχε επισημάνει ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο να ανακοινωθεί.
Ωστόσο, οι εικασίες για πρόωρη αποστασιοποίησή της εντείνονται. Η ανακοίνωση της έκδοσης των απομνημονευμάτων της τον ερχόμενο Ιανουάριο, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που θέλουν το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός να την προσεγγίζει για την ηγεσία του, ενισχύουν τα σενάρια ότι η Λαγκάρντ εξετάζει σοβαρά το επόμενο επαγγελματικό της βήμα.
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