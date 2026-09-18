Ιστορική αλλαγή σκυτάλης στη Berkshire Hathaway: Ο Γουόρεν Μπάφετ αποχωρεί από πρόεδρος, αναλαμβάνει ο γιος του Χάουαρντ

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Τίτλοι τέλους σε μια ιστορική εποχή έξι δεκαετιών. Ο Γουόρεν Μπάφετ παραιτείται από τη θέση του προέδρου της Berkshire Hathaway, του επιχειρηματικού κολοσσού αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων τον οποίο οδήγησε από ένα ετοιμόρροπο κλωστοϋφαντουργείο της Νέας Αγγλίας στην κορυφή του παγκόσμιου καπιταλισμού.Σε επιστολή προς τους μετόχους, ο 96χρονος θρυλικός επενδυτής ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει καθήκοντα επίτιμου προέδρου με άμεση ισχύ, διατηρώντας παράλληλα τη θέση του στο διοικητικό συμβούλιο. Τη θέση του προέδρου αναλαμβάνει ο γιος του, Χάουαρντ Μπάφετ, ενεργοποιώντας ένα μακροχρόνιο σχέδιο διαδοχής, ενώ η Σούζαν Ντέκερ παραμένει επικεφαλής ανεξάρτητη διευθύντρια, όπως αναφέρει το CNBC.«Ο Χρόνος κερδίζει πάντα», έγραψε ο Μπάφετ στην επιστολή του. «Ωστόσο, ήταν γενναιόδωρος μαζί μου. Μου έδωσε την ευκαιρία να δω την Berkshire να φτάνει σε ένα σημείο όπου αισθάνομαι πιο σίγουρος από ποτέ για το μέλλον.»Η κίνηση αυτή έρχεται εννέα μήνες αφότου ο Γκρεγκ Άμπελ ανέλαβε τα ηνία ως Διευθύνων Σύμβουλος. Ο Μπάφετ είχε σοκάρει την επενδυτική κοινότητα τον Μάιο του 2025 όταν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη θέση του CEO, διατηρώντας τότε μόνο την προεδρία.