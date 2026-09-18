Συμφωνία ΔΕΠΑ Εμπορίας – AKTOR Ανανεώσιμες για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης
Συμφωνία ΔΕΠΑ Εμπορίας – AKTOR Ανανεώσιμες για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης
Συμμαχία για την ανάπτυξη νέων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η AKTOR Ανανεώσιμες, με στόχο την επιτάχυνση ώριμων ενεργειακών επενδύσεων συνολικής ισχύος άνω των 470 MW
Σε νέα στρατηγική συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας προχωρούν η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η AKTOR Ανανεώσιμες, με στόχο την ανάπτυξη ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ενεργειακών έργων σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.
Οι δύο εταιρείες υπέγραψαν δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding – MoU), το οποίο προβλέπει τη σκοπούμενη, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εταιρικών εγκρίσεων, απόκτηση από την AKTOR Ανανεώσιμες, θυγατρική του Ομίλου AKTOR, ποσοστού 51% στις εταιρείες που αναπτύσσουν τα συγκεκριμένα έργα.
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα διατηρήσει το υπόλοιπο 49%, ενώ οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν από κοινού στην περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση των επενδύσεων.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα αναλάβει τη διαχείριση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα έργα, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της στην ενεργειακή αγορά. Με τον τρόπο αυτό ενισχύει τον ρόλο της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επεκτείνοντας την παρουσία της σε όλο το φάσμα της πράσινης ενέργειας, από την ανάπτυξη και παραγωγή έως τη διαχείριση και εμπορική αξιοποίηση.
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Οι δύο εταιρείες υπέγραψαν δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding – MoU), το οποίο προβλέπει τη σκοπούμενη, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εταιρικών εγκρίσεων, απόκτηση από την AKTOR Ανανεώσιμες, θυγατρική του Ομίλου AKTOR, ποσοστού 51% στις εταιρείες που αναπτύσσουν τα συγκεκριμένα έργα.
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα διατηρήσει το υπόλοιπο 49%, ενώ οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν από κοινού στην περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση των επενδύσεων.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα αναλάβει τη διαχείριση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα έργα, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της στην ενεργειακή αγορά. Με τον τρόπο αυτό ενισχύει τον ρόλο της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επεκτείνοντας την παρουσία της σε όλο το φάσμα της πράσινης ενέργειας, από την ανάπτυξη και παραγωγή έως τη διαχείριση και εμπορική αξιοποίηση.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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