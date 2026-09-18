Συμφωνία ΔΕΠΑ Εμπορίας – AKTOR Ανανεώσιμες για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης

Συμμαχία για την ανάπτυξη νέων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η AKTOR Ανανεώσιμες, με στόχο την επιτάχυνση ώριμων ενεργειακών επενδύσεων συνολικής ισχύος άνω των 470 MW