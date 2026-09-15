Στο υψηλότερο σημείο από 2007 η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου, αύξηση επιτοκίων αναμένουν από τη Fed οι αγορές
Στο υψηλότερο σημείο από 2007 η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου, αύξηση επιτοκίων αναμένουν από τη Fed οι αγορές
Η απόδοση του 10ετούς αποτελεί σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ και διεθνώς
Κούρσα ανόδου δίχως τέλος για την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου που σήμερα σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, καθώς το sell-off στην αγορά κρατικού χρέους των ΗΠΑ εντάθηκε ενόψει της κρίσιμης απόφασης της Federal Reserve για τα επιτόκια.
Η απόδοση του 10ετούς, που αποτελεί σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ και διεθνώς, ενισχύθηκε κατά περισσότερες από 6 μονάδες βάσης έως και το 5,025%.
Ήδη τη Δευτέρα είχε ξεπεράσει προσωρινά το όριο του 5%, προτού υποχωρήσει ελαφρώς.
Η νέα άνοδος των αποδόσεων καταγράφεται λίγο πριν από την έναρξη της διήμερης συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve, με τους επενδυτές να αυξάνουν σημαντικά τα στοιχήματα για νέα αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων.
Ο πληθωρισμός του Αυγούστου παρέμεινε αισθητά υψηλότερα από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η Fed θα προχωρήσει σε νέα σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.
Οι traders αποτιμούν πλέον πιθανότητα άνω του 92% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην τρέχουσα συνεδρίαση, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.
Η μεταβολή των προσδοκιών για τα επιτόκια έχει προκαλέσει νέες πωλήσεις στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, ωθώντας τις αποδόσεις σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν σχεδόν δύο δεκαετίες.
Η απόδοση του 10ετούς, που αποτελεί σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ και διεθνώς, ενισχύθηκε κατά περισσότερες από 6 μονάδες βάσης έως και το 5,025%.
Ήδη τη Δευτέρα είχε ξεπεράσει προσωρινά το όριο του 5%, προτού υποχωρήσει ελαφρώς.
Η νέα άνοδος των αποδόσεων καταγράφεται λίγο πριν από την έναρξη της διήμερης συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve, με τους επενδυτές να αυξάνουν σημαντικά τα στοιχήματα για νέα αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων.
Ο πληθωρισμός του Αυγούστου παρέμεινε αισθητά υψηλότερα από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η Fed θα προχωρήσει σε νέα σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.
Οι traders αποτιμούν πλέον πιθανότητα άνω του 92% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην τρέχουσα συνεδρίαση, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.
Η μεταβολή των προσδοκιών για τα επιτόκια έχει προκαλέσει νέες πωλήσεις στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, ωθώντας τις αποδόσεις σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν σχεδόν δύο δεκαετίες.
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