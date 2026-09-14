Αμερικανικά ομόλογα: Η απόδοση του 10ετούς μια ανάσα από το 5% – O κίνδυνος για αγορές και οικονομία

Η εκτίναξη των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων φέρνει το 10ετές κοντά στο κρίσιμο 5%, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού και την πίεση σε μετοχές, Fed και αμερικανική οικονομία - Τι «βλέπουν» οι αναλυτές