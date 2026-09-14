Αμερικανικά ομόλογα: Η απόδοση του 10ετούς μια ανάσα από το 5% – O κίνδυνος για αγορές και οικονομία
Αμερικανικά ομόλογα: Η απόδοση του 10ετούς μια ανάσα από το 5% – O κίνδυνος για αγορές και οικονομία
Η εκτίναξη των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων φέρνει το 10ετές κοντά στο κρίσιμο 5%, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού και την πίεση σε μετοχές, Fed και αμερικανική οικονομία - Τι «βλέπουν» οι αναλυτές
Το ξεπούλημα στην αγορά ομολόγων έχει οδηγήσει την απόδοση ενός από τους σημαντικότερους τίτλους του αμερικανικού Δημοσίου στα πρόθυρα του 5%, εντείνοντας την ανησυχία από τη Wall Street έως την Ουάσιγκτον για το αυξανόμενο κόστος δανεισμού και τις επιπτώσεις του στην αμερικανική οικονομία.
Μετά την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, η οποία απειλεί να προκαλέσει ένα νέο πληθωριστικό σοκ, και την αποτυχημένη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει τις πιέσεις στην αγορά κρατικού χρέους, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έφθασε στο 4,97% στο τέλος της περασμένης εβδομάδας.
Το επίπεδο αυτό βρίσκεται ελάχιστα χαμηλότερα από το υψηλό του Οκτωβρίου του 2023, όταν η απόδοση είχε ξεπεράσει προσωρινά το 5% κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίασης, προτού υποχωρήσει καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να αγοράσουν ομόλογα. Η αγορά δεν έχει κλείσει πάνω από το 5% από το 2007.
Η πρόσφατη αναταραχή αυξάνει ακόμη περισσότερο το διακύβευμα για τον πρόεδρο της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, ενόψει της συνεδρίασης της κεντρικής τράπεζας την Τετάρτη. Η αγορά σταθεροποιήθηκε την Παρασκευή μόνο μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που έδειξαν ισχυρότερη του αναμενομένου αύξηση των τιμών καταναλωτή, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η Fed θα αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια προκειμένου να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, ο οποίος υπερβαίνει τον στόχο της εδώ και μισή δεκαετία.
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Μετά την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, η οποία απειλεί να προκαλέσει ένα νέο πληθωριστικό σοκ, και την αποτυχημένη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει τις πιέσεις στην αγορά κρατικού χρέους, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έφθασε στο 4,97% στο τέλος της περασμένης εβδομάδας.
Το επίπεδο αυτό βρίσκεται ελάχιστα χαμηλότερα από το υψηλό του Οκτωβρίου του 2023, όταν η απόδοση είχε ξεπεράσει προσωρινά το 5% κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίασης, προτού υποχωρήσει καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να αγοράσουν ομόλογα. Η αγορά δεν έχει κλείσει πάνω από το 5% από το 2007.
Η πρόσφατη αναταραχή αυξάνει ακόμη περισσότερο το διακύβευμα για τον πρόεδρο της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, ενόψει της συνεδρίασης της κεντρικής τράπεζας την Τετάρτη. Η αγορά σταθεροποιήθηκε την Παρασκευή μόνο μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που έδειξαν ισχυρότερη του αναμενομένου αύξηση των τιμών καταναλωτή, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η Fed θα αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια προκειμένου να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, ο οποίος υπερβαίνει τον στόχο της εδώ και μισή δεκαετία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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