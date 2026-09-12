Πόλος έλξης η Ελλάδα για διεθνή funds, σε χρηματοοικονομικό κέντρο αναδεικνύεται η χώρα

Στο επιτελείο του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, που ενορχηστρώνει την προσπάθεια προσέλκυσης των μεγάλων ξένων διαχειριστών κεφαλαίων μιλούν για ακόμη μία ψήφο εμπιστοσύνης που δίνουν οι αγορές στην Ελλάδα