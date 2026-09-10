ΔΑΑ: Αλλαγή σχεδίων στην επέκταση με νέο διαγωνισμό – Πρόβλεψη για πάνω από 35 εκατ. επιβάτες το 2026
ΔΑΑ: Αλλαγή σχεδίων στην επέκταση με νέο διαγωνισμό – Πρόβλεψη για πάνω από 35 εκατ. επιβάτες το 2026
Οι τρεις λόγοι που οδήγησαν στον επανασχεδιασμό της διοίκησης, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη φημολογία των τελευταίων εβδομάδων γύρω από την ανάγκη επανεξέτασης του προγράμματος - Τα επόμενα ορόσημα
Σε αναδιαμόρφωση του μεγάλου επενδυτικού σχεδίου για την επέκταση του αεροδρομίου με στόχο την εξυπηρέτηση 40 εκατ. επιβατών προχωρά ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη φημολογία των τελευταίων εβδομάδων γύρω από την ανάγκη επανεξέτασης του προγράμματος.
Η ισχυρότερη του αναμενόμενου αύξηση της επιβατικής κίνησης που αποτυπώνεται και στα νούμερα εφέτος, οι αυξημένες προκλήσεις στο κομμάτι της κατασκευής η οποία θα πρέπει να εξελιχθεί σε ένα πλήρως λειτουργικό αεροδρόμιο, αλλά και η ανάγκη για αυξημένη προσαρμοστικότητα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων ήταν τρεις από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν το διοικητικό συμβούλιο του ΔΑΑ στην απόφαση για μια «πιο ευέλικτη και τμηματική προσέγγιση», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της δυναμικότητας πέραν του προγράμματος για επέκταση της χωρητικότητας στα 40 εκατ. επιβάτες με βάση τον σχετικό οδικό χάρτη του επενδυτικού πλάνου (40ΜΑΡ)».
Η νέα αυτή προσέγγιση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία το «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνεχίζει ανοδικά παρά το εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό άλλωστε, η εκτίμηση για το σύνολο της επιβατικής κίνησης το 2026 αναθεωρείται ήδη προς τα πάνω με μία πρόβλεψη για πάνω από 35 εκατ. επιβάτες. Με την πίεση στη δυναμικότητα να έχει έρθει νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί, η διοίκηση επιλέγει τώρα την αλλαγή πλεύσης ως προς την επέκταση του αεροδρομίου, σε μία πρόσθετη προσπάθεια να περιοριστούν, όσο το δυνατόν, οι επιπτώσεις των έργων στη λειτουργία και στις εμπορικές δραστηριότητες του αεροδρομίου, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα για μεγαλύτερης κλίμακας ανάπτυξη στο μέλλον.
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Η ισχυρότερη του αναμενόμενου αύξηση της επιβατικής κίνησης που αποτυπώνεται και στα νούμερα εφέτος, οι αυξημένες προκλήσεις στο κομμάτι της κατασκευής η οποία θα πρέπει να εξελιχθεί σε ένα πλήρως λειτουργικό αεροδρόμιο, αλλά και η ανάγκη για αυξημένη προσαρμοστικότητα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων ήταν τρεις από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν το διοικητικό συμβούλιο του ΔΑΑ στην απόφαση για μια «πιο ευέλικτη και τμηματική προσέγγιση», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της δυναμικότητας πέραν του προγράμματος για επέκταση της χωρητικότητας στα 40 εκατ. επιβάτες με βάση τον σχετικό οδικό χάρτη του επενδυτικού πλάνου (40ΜΑΡ)».
Η νέα αυτή προσέγγιση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία το «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνεχίζει ανοδικά παρά το εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό άλλωστε, η εκτίμηση για το σύνολο της επιβατικής κίνησης το 2026 αναθεωρείται ήδη προς τα πάνω με μία πρόβλεψη για πάνω από 35 εκατ. επιβάτες. Με την πίεση στη δυναμικότητα να έχει έρθει νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί, η διοίκηση επιλέγει τώρα την αλλαγή πλεύσης ως προς την επέκταση του αεροδρομίου, σε μία πρόσθετη προσπάθεια να περιοριστούν, όσο το δυνατόν, οι επιπτώσεις των έργων στη λειτουργία και στις εμπορικές δραστηριότητες του αεροδρομίου, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα για μεγαλύτερης κλίμακας ανάπτυξη στο μέλλον.
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