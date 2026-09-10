ΔΑΑ: Αλλαγή σχεδίων στην επέκταση με νέο διαγωνισμό – Πρόβλεψη για πάνω από 35 εκατ. επιβάτες το 2026

Οι τρεις λόγοι που οδήγησαν στον επανασχεδιασμό της διοίκησης, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη φημολογία των τελευταίων εβδομάδων γύρω από την ανάγκη επανεξέτασης του προγράμματος - Τα επόμενα ορόσημα