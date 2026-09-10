Η Oxfam κατηγορεί το ΔΝΤ ότι επιβάλλει ακόμη σκληρότερη λιτότητα στις χώρες που δανείζει

Οι στόχοι περικοπών που ζητά το Ταμείο από χώρες με προγράμματα στήριξης αυξήθηκαν τέσσερις φορές από το 2018, σύμφωνα με την έκθεση της ΜΚΟ