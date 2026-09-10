Νεκρή 42χρονη σε τροχαίο στη Νάξο, το ΙΧ της συγκρούστηκε με ενοικιαζόμενο όχημα
ΕΛΛΑΔΑ
Νάξος Τροχαίο δυστύχημα

Νεκρή 42χρονη σε τροχαίο στη Νάξο, το ΙΧ της συγκρούστηκε με ενοικιαζόμενο όχημα

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ κατέβαλαν προσπάθειες να επαναφέρουν την άτυχη γυναίκα, ωστόσο, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν

Νεκρή 42χρονη σε τροχαίο στη Νάξο, το ΙΧ της συγκρούστηκε με ενοικιαζόμενο όχημα
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Τροχαίο δυστύχημασημειώθηκε σήμερα το πρωί (10/9) στη Νάξο στην περιοχή Μητροπόλου, πάνω από το Γαλανάδο, με θύμα μια 42χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα cyclades24.gr, η 42χρονη κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο ενοικιαζόμενο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και αποδείχθηκε μοιραία για την 42χρονη, ενώ οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες να επαναφέρουν την άτυχη γυναίκα, προχωρώντας σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές τους, η 42χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
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