Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έτοιμη για νέα αύξηση επιτοκίων, τι σημαίνει για τα στεγαστικά και τα επιχειρηματικά δάνεια

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Προ των πυλών βρίσκεται νέα αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, με τους δανειολήπτες να επιχειρούν να υπολογίσουν το κόστος που μπορεί να έχει μια νέα άνοδος στο οικογενειακό τους εισόδημα.Σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, είναι η κρίσιμη ημερομηνία, ενώ μέχρι το τέλος του έτους απομένουν δύο ακόμη συνεδριάσεις, στις 29 Οκτωβρίου και 17 Δεκεμβρίου. Ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης και μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ, Γιοακίμ Νάγκελ, θεωρεί ουσιαστικά δεδομένη την επόμενη αύξηση, εμφανίζεται όμως ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς τις κινήσεις που θα ακολουθήσουν.Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παραμένει κοντά στο 3%, αισθητά πάνω από τον στόχο του 2%, περιορίζοντας τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.Μια νέα αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης θα περάσει, με χρονική υστέρηση ανάλογα με τους όρους κάθε σύμβασης, στο Euribor και από εκεί στα κυμαινόμενα στεγαστικά δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Το πραγματικό βάρος για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση εξαρτάται από το ύψος του υπολοίπου, τη διάρκεια του δανείου και κυρίως από το spread που έχει συμφωνηθεί με την τράπεζα.