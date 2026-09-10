Χρηματιστήριο: Ξανά στους αγοραστές τα ηνία – Σταθεροποίηση πάνω από τις 2.700 μονάδες
Χρηματιστήριο: Ξανά στους αγοραστές τα ηνία – Σταθεροποίηση πάνω από τις 2.700 μονάδες
Ως «ανάχωμα» λειτουργούν το επιλεκτικό ενδιαφέρον και οι στοχευμένες αγοραστικές παρεμβάσεις – Στο επίκεντρο η συνεδρίαση της ΕΚΤ
Πάνω από τις 2.700 μονάδες διατηρείται το Χρηματιστήριο Αθηνών για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, με τους αγοραστές να παίρνουν ξανά τα ηνία μετά τη χθεσινή διόρθωση. Ο Γενικός Δείκτης οδεύει προς νέο υψηλό 17 ετών, «κοιτάζοντας» τιμές που έχει να καταγράψει από τον Οκτώβριο του 2009.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (10/9) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,29% και διαπραγματεύεται στις 2.709,57 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.705,88 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.711,03 μονάδες. Στις 2.711,96 (κλείσιμο 27ης Οκτωβρίου 2009) και τις 2.781,13 μονάδες (κλείσιμο 26ης Οκτωβρίου 2009) εντοπίζονται οι επόμενες κορυφές.
Κλίμα επιφυλακτικότητας συνεχίζει να επικρατεί στο εξωτερικό, με τους επενδυτές να υιοθετούν στάση αναμονής ενόσω οι αγορές παραμένουν εγκλωβισμένες στις πιέσεις των ενεργειακών τιμών. Η διατήρηση του αργού πετρελαίου τύπου Brent πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι τροφοδοτεί εκ νέου τις πληθωριστικές ανησυχίες, προκαλώντας παράλληλα ανοδικό «κύμα» στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.
Στο επίκεντρο της σημερινής ατζέντας βρίσκεται η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να προεξοφλούν μία νέα αύξηση των παρεμβατικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Τα βλέμματα της επενδυτικής κοινότητας είναι στραμμένα και στις ΗΠΑ, όπου αναμένονται τα κρίσιμα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), τα οποία θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις της Federal Reserve στη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (10/9) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,29% και διαπραγματεύεται στις 2.709,57 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.705,88 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.711,03 μονάδες. Στις 2.711,96 (κλείσιμο 27ης Οκτωβρίου 2009) και τις 2.781,13 μονάδες (κλείσιμο 26ης Οκτωβρίου 2009) εντοπίζονται οι επόμενες κορυφές.
Κλίμα επιφυλακτικότητας συνεχίζει να επικρατεί στο εξωτερικό, με τους επενδυτές να υιοθετούν στάση αναμονής ενόσω οι αγορές παραμένουν εγκλωβισμένες στις πιέσεις των ενεργειακών τιμών. Η διατήρηση του αργού πετρελαίου τύπου Brent πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι τροφοδοτεί εκ νέου τις πληθωριστικές ανησυχίες, προκαλώντας παράλληλα ανοδικό «κύμα» στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.
Στο επίκεντρο της σημερινής ατζέντας βρίσκεται η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να προεξοφλούν μία νέα αύξηση των παρεμβατικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Τα βλέμματα της επενδυτικής κοινότητας είναι στραμμένα και στις ΗΠΑ, όπου αναμένονται τα κρίσιμα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), τα οποία θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις της Federal Reserve στη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας.
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