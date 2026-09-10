METLEN: Συμφωνία με την Copec για την πώληση του υβριδικού έργου Tamarico II στη Χιλή
METLEN: Συμφωνία με την Copec για την πώληση του υβριδικού έργου Tamarico II στη Χιλή
Το έργο συνδυάζει φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 165 MW με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) δυναμικότητας 725 MWh, με δυνατότητα επέκτασης στις 925 MWh
Συμφωνία με την Copec S.A. υπέγραψε η METLEN, μέσω της θυγατρικής Copec Flux S.p.A., για την πώληση του υβριδικού έργου Tamarico II στην περιοχή Atacama της Χιλής.
Το έργο συνδυάζει φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 165 MW με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) δυναμικότητας 725 MWh, με δυνατότητα επέκτασης στις 925 MWh, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της METLEN στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συνδυαστικών ενεργειακών λύσεων που ενισχύουν την ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος και επιταχύνουν την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η πώληση του Tamarico II επιβεβαιώνει την ικανότητα της METLEN να αναπτύσσει, να κατασκευάζει, να λειτουργεί και εν τέλει να κεφαλαιοποιεί την αξία ιδίων έργων ανανεώσιμης ενέργειας στο πλαίσιο του μοντέλου Asset Rotation που εφαρμόζει.
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Το έργο συνδυάζει φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 165 MW με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) δυναμικότητας 725 MWh, με δυνατότητα επέκτασης στις 925 MWh, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της METLEN στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συνδυαστικών ενεργειακών λύσεων που ενισχύουν την ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος και επιταχύνουν την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η πώληση του Tamarico II επιβεβαιώνει την ικανότητα της METLEN να αναπτύσσει, να κατασκευάζει, να λειτουργεί και εν τέλει να κεφαλαιοποιεί την αξία ιδίων έργων ανανεώσιμης ενέργειας στο πλαίσιο του μοντέλου Asset Rotation που εφαρμόζει.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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