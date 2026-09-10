Fourlis: Deal με την DrP Group για την περαιτέρω ανάπτυξη της Holland & Barrett στην Ελλάδα
Fourlis: Deal με την DrP Group για την περαιτέρω ανάπτυξη της Holland & Barrett στην Ελλάδα
Ο Όμιλος Fourlis θα εισφέρει το 100% των μετοχών της Wellness Market Α.Ε., της εταιρείας που εκπροσωπεί το σήμα Holland & Barrett στην Ελλάδα, στην DrP Group και θα αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής 15% στην DrP Group
Ο Όμιλος Fourlis υπέγραψε την οριστική σύμβαση κάλυψης (subscription agreement) με τους μετόχους της DrP Group ΙΚΕ («DrP Group»), σχετικά με τη στρατηγική συνεργασία για την περαιτέρω ανάπτυξη του brand Holland & Barrett στην Ελλάδα.
Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της συμφωνίας, ο Όμιλος Fourlis θα εισφέρει το 100% των μετοχών της Wellness Market Α.Ε., της εταιρείας που εκπροσωπεί το σήμα Holland & Barrett στην Ελλάδα, στην DrP Group και θα αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής 15% στην DrP Group. Το υπόλοιπο 85% θα εξακολουθήσει να κατέχεται από τους υφιστάμενους μετόχους.
Ο Όμιλος Fourlis θα εκπροσωπείται επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της DrP Group, ενώ η συμμετοχή του θα συνοδεύεται από συνήθη δικαιώματα προστασίας μετόχου μειοψηφίας.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την πλήρωση των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
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Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της συμφωνίας, ο Όμιλος Fourlis θα εισφέρει το 100% των μετοχών της Wellness Market Α.Ε., της εταιρείας που εκπροσωπεί το σήμα Holland & Barrett στην Ελλάδα, στην DrP Group και θα αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής 15% στην DrP Group. Το υπόλοιπο 85% θα εξακολουθήσει να κατέχεται από τους υφιστάμενους μετόχους.
Ο Όμιλος Fourlis θα εκπροσωπείται επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της DrP Group, ενώ η συμμετοχή του θα συνοδεύεται από συνήθη δικαιώματα προστασίας μετόχου μειοψηφίας.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την πλήρωση των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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