Fourlis: Deal με την DrP Group για την περαιτέρω ανάπτυξη της Holland & Barrett στην Ελλάδα

Ο Όμιλος Fourlis θα εισφέρει το 100% των μετοχών της Wellness Market Α.Ε., της εταιρείας που εκπροσωπεί το σήμα Holland & Barrett στην Ελλάδα, στην DrP Group και θα αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής 15% στην DrP Group