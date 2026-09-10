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Κωνσταντόπουλος στο The Football Show: Ο Αλγουαθίλ ταιριάζει με τον Ολυμπιακό, υπήρχε ένταση με τον Μεντιλίμπαρ για τις μεταγραφές
Κωνσταντόπουλος στο The Football Show: Ο Αλγουαθίλ ταιριάζει με τον Ολυμπιακό, υπήρχε ένταση με τον Μεντιλίμπαρ για τις μεταγραφές
«Ο Μεντιλίμπαρ δεν έβαζε εύκολα νερό στο κρασί του» ανέφερε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος στην εκπομπή του protothema.gr
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποχαιρέτησε σήμερα το προπονητικό κέντρο του Ρέντη, το σταφ και τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, με τους οποίους είχε δημιουργήσει μια εξαιρετική σχέση από την πρώτη ημέρα της παρουσίας του στην Ελλάδα.
Όπως ανέφερε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στην εκπομπή «The Football Show by Stoiximan» του protothema.gr, η επόμενη ημέρα φέρνει στο προσκήνιο τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, έναν προπονητή με διαφορετική φιλοσοφία από τον Βάσκο τεχνικό.
«Σε όσους μπορούν να διαβάσουν πίσω από τις γραμμές και όχι μόνο να ακολουθούν τα λαμπερά ονόματα, ο Αλγκουαθίλ εμπνέει σιγουριά», τόνισε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι πρόκειται για έναν προπονητή που δίνει μεγάλη έμφαση στο πρέσινγκ, το επιθετικό ποδόσφαιρο και την ένταση στο παιχνίδι.
Ο Ισπανός τεχνικός έχει διαφορετική διαχείριση των αγώνων σε σχέση με τον Μεντιλίμπαρ και διαθέτει έναν χαρακτήρα που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μπορεί να συνδεθεί με τον οργανισμό του Ολυμπιακού και τις απαιτήσεις του κόσμου του.
«Είναι έντονη προσωπικότητα, ένας προπονητής που θέλει τον Ολυμπιακό επιθετικό, γρήγορο και πολύ πιεστικό», ανέφερε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος.
Αναφορικά με το θέμα των μεταγραφών και τη συνεργασία του Μεντιλίμπαρ με τη διοίκηση, σημείωσε ότι αρκετές από τις επιλογές του ρόστερ δεν αποτέλεσαν αποκλειστικές εισηγήσεις του Ισπανού προπονητή.
Όπως εξήγησε, το τελευταίο διάστημα υπήρξε ένταση ανάμεσα στη διοίκηση, τους ανθρώπους που χειρίζονται τον μεταγραφικό σχεδιασμό και τον Μεντιλίμπαρ, καθώς ο έμπειρος τεχνικός ήθελε να έχει τον απόλυτο έλεγχο στις μεταγραφικές αποφάσεις.
«Ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας old school προπονητής. Δεν έβαζε εύκολα νερό στο κρασί του και ήθελε να έχει τον πρώτο λόγο στις επιλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Από την άλλη πλευρά, όπως σημείωσε, ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις μεταγραφές και στη δημιουργία υπεραξιών μέσα από την αγορά παικτών, γεγονός που δημιούργησε διαφορετικές προσεγγίσεις.
Παράλληλα, τόνισε ότι αρκετές από τις επιλογές που έγιναν δεν απέδωσαν στον βαθμό που περίμενε ούτε ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, κάτι που αποτέλεσε έναν ακόμη παράγοντα στη δύσκολη εξίσωση της συνεργασίας.
Όπως ανέφερε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στην εκπομπή «The Football Show by Stoiximan» του protothema.gr, η επόμενη ημέρα φέρνει στο προσκήνιο τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, έναν προπονητή με διαφορετική φιλοσοφία από τον Βάσκο τεχνικό.
«Σε όσους μπορούν να διαβάσουν πίσω από τις γραμμές και όχι μόνο να ακολουθούν τα λαμπερά ονόματα, ο Αλγκουαθίλ εμπνέει σιγουριά», τόνισε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι πρόκειται για έναν προπονητή που δίνει μεγάλη έμφαση στο πρέσινγκ, το επιθετικό ποδόσφαιρο και την ένταση στο παιχνίδι.
Ο Ισπανός τεχνικός έχει διαφορετική διαχείριση των αγώνων σε σχέση με τον Μεντιλίμπαρ και διαθέτει έναν χαρακτήρα που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μπορεί να συνδεθεί με τον οργανισμό του Ολυμπιακού και τις απαιτήσεις του κόσμου του.
«Είναι έντονη προσωπικότητα, ένας προπονητής που θέλει τον Ολυμπιακό επιθετικό, γρήγορο και πολύ πιεστικό», ανέφερε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος.
Αναφορικά με το θέμα των μεταγραφών και τη συνεργασία του Μεντιλίμπαρ με τη διοίκηση, σημείωσε ότι αρκετές από τις επιλογές του ρόστερ δεν αποτέλεσαν αποκλειστικές εισηγήσεις του Ισπανού προπονητή.
Όπως εξήγησε, το τελευταίο διάστημα υπήρξε ένταση ανάμεσα στη διοίκηση, τους ανθρώπους που χειρίζονται τον μεταγραφικό σχεδιασμό και τον Μεντιλίμπαρ, καθώς ο έμπειρος τεχνικός ήθελε να έχει τον απόλυτο έλεγχο στις μεταγραφικές αποφάσεις.
«Ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας old school προπονητής. Δεν έβαζε εύκολα νερό στο κρασί του και ήθελε να έχει τον πρώτο λόγο στις επιλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Από την άλλη πλευρά, όπως σημείωσε, ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις μεταγραφές και στη δημιουργία υπεραξιών μέσα από την αγορά παικτών, γεγονός που δημιούργησε διαφορετικές προσεγγίσεις.
Παράλληλα, τόνισε ότι αρκετές από τις επιλογές που έγιναν δεν απέδωσαν στον βαθμό που περίμενε ούτε ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, κάτι που αποτέλεσε έναν ακόμη παράγοντα στη δύσκολη εξίσωση της συνεργασίας.
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