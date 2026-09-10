Μικρότερο τεκμήριο για ταξί και λαϊκές αγορές: Πώς θα υπολογίζεται ο φόρος

Βάση για τον νέο υπολογισμό θα είναι το ποσοστό συμμετοχής στην άδεια ταξί και οι πραγματικές ημέρες εργασίας στις λαϊκές