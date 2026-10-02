Στο υπουργείο Οικονομικών σήμερα οι servicers για τα νέα μέτρα Πιερρακάκη, τι αλλάζει στο πλαίσιο λειτουργίας τους
Στο υπουργείο Οικονομικών σήμερα οι servicers για τα νέα μέτρα Πιερρακάκη, τι αλλάζει στο πλαίσιο λειτουργίας τους
Στο επίκεντρο οι αλλαγές στη διαχείριση των κόκκινων δανείων
Συνάντηση θα πραγματοποιήσουν σήμερα, Παρασκευή, οι servicers στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την αρμόδια Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.
Οι εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικού χρέους φαίνεται πως αιφνιδιάστηκαν από το εύρος των αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει εφεξής να διαχειρίζονται τις διαπραγματεύσεις με τους υπερήμερους δανειολήπτες, αλλά και τις ανακτήσεις, τις οποίες θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικές, ειδικά σε ό,τι αφορά τον «Ηρακλή».
Η σημερινή συζήτηση αναμένεται να καλύψει, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα που συνδέονται με τον «Ηρακλή», αλλά και τις σημαντικές επιχειρησιακές δυσκολίες που δημιουργούν για τους servicers τα νέα δεδομένα.
Στα στοιχεία θα περιλαμβάνονται οι συμβάσεις και οι τροποποιήσεις τους, το ιστορικό των καταβολών, ο τρόπος υπολογισμού του επιτοκίου, το κεφάλαιο, οι τόκοι, οι προμήθειες και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Δεν θα αρκεί, επομένως, ο οφειλέτης να γνωρίζει ένα συνολικό ποσό. Θα πρέπει να μπορεί να διαπιστώσει πώς αυτό προέκυψε και πώς μεταβλήθηκε διαχρονικά.
Τα στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται εντός 45 ημερών, όταν δεν είναι ήδη πλήρως διαθέσιμα μέσω του συστήματος προσωποποιημένης πληροφόρησης.
Με τον τρόπο αυτό, η διαφάνεια αποκτά άμεση οικονομική σημασία. Ο servicer δεν θα μπορεί να καθυστερεί την παροχή κρίσιμων στοιχείων και ταυτόχρονα να συνεχίζει να επιβαρύνει την οφειλή με τόκους.
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Οι εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικού χρέους φαίνεται πως αιφνιδιάστηκαν από το εύρος των αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει εφεξής να διαχειρίζονται τις διαπραγματεύσεις με τους υπερήμερους δανειολήπτες, αλλά και τις ανακτήσεις, τις οποίες θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικές, ειδικά σε ό,τι αφορά τον «Ηρακλή».
Η σημερινή συζήτηση αναμένεται να καλύψει, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα που συνδέονται με τον «Ηρακλή», αλλά και τις σημαντικές επιχειρησιακές δυσκολίες που δημιουργούν για τους servicers τα νέα δεδομένα.
Αναλυτική εικόνα του χρέους μέσα σε 45 ημέρεςΜία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά το δικαίωμα του δανειολήπτη να ζητά, χωρίς επιβάρυνση, αναλυτική εικόνα της οφειλής του.
Στα στοιχεία θα περιλαμβάνονται οι συμβάσεις και οι τροποποιήσεις τους, το ιστορικό των καταβολών, ο τρόπος υπολογισμού του επιτοκίου, το κεφάλαιο, οι τόκοι, οι προμήθειες και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Δεν θα αρκεί, επομένως, ο οφειλέτης να γνωρίζει ένα συνολικό ποσό. Θα πρέπει να μπορεί να διαπιστώσει πώς αυτό προέκυψε και πώς μεταβλήθηκε διαχρονικά.
Τα στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται εντός 45 ημερών, όταν δεν είναι ήδη πλήρως διαθέσιμα μέσω του συστήματος προσωποποιημένης πληροφόρησης.
«Πάγωμα» της τοκοφορίας σε περίπτωση καθυστέρησηςΗ υποχρέωση αυτή συνοδεύεται και από συγκεκριμένες συνέπειες. Εάν ο πιστωτής δεν ανταποκριθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, προβλέπεται αναστολή της τοκοφορίας μέχρι την πλήρη χορήγηση των στοιχείων.
Με τον τρόπο αυτό, η διαφάνεια αποκτά άμεση οικονομική σημασία. Ο servicer δεν θα μπορεί να καθυστερεί την παροχή κρίσιμων στοιχείων και ταυτόχρονα να συνεχίζει να επιβαρύνει την οφειλή με τόκους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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