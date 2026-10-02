Στο υπουργείο Οικονομικών σήμερα οι servicers για τα νέα μέτρα Πιερρακάκη, τι αλλάζει στο πλαίσιο λειτουργίας τους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης Servicers Κόκκινα δάνεια

Στο υπουργείο Οικονομικών σήμερα οι servicers για τα νέα μέτρα Πιερρακάκη, τι αλλάζει στο πλαίσιο λειτουργίας τους

Στο επίκεντρο οι αλλαγές στη διαχείριση των κόκκινων δανείων

Στο υπουργείο Οικονομικών σήμερα οι servicers για τα νέα μέτρα Πιερρακάκη, τι αλλάζει στο πλαίσιο λειτουργίας τους
Ειρήνη Σακελλάρη
Συνάντηση θα πραγματοποιήσουν σήμερα, Παρασκευή, οι servicers στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την αρμόδια Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οι εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικού χρέους φαίνεται πως αιφνιδιάστηκαν από το εύρος των αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει εφεξής να διαχειρίζονται τις διαπραγματεύσεις με τους υπερήμερους δανειολήπτες, αλλά και τις ανακτήσεις, τις οποίες θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικές, ειδικά σε ό,τι αφορά τον «Ηρακλή».

Η σημερινή συζήτηση αναμένεται να καλύψει, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα που συνδέονται με τον «Ηρακλή», αλλά και τις σημαντικές επιχειρησιακές δυσκολίες που δημιουργούν για τους servicers τα νέα δεδομένα.

Αναλυτική εικόνα του χρέους μέσα σε 45 ημέρες

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά το δικαίωμα του δανειολήπτη να ζητά, χωρίς επιβάρυνση, αναλυτική εικόνα της οφειλής του.

Στα στοιχεία θα περιλαμβάνονται οι συμβάσεις και οι τροποποιήσεις τους, το ιστορικό των καταβολών, ο τρόπος υπολογισμού του επιτοκίου, το κεφάλαιο, οι τόκοι, οι προμήθειες και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Δεν θα αρκεί, επομένως, ο οφειλέτης να γνωρίζει ένα συνολικό ποσό. Θα πρέπει να μπορεί να διαπιστώσει πώς αυτό προέκυψε και πώς μεταβλήθηκε διαχρονικά.

Τα στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται εντός 45 ημερών, όταν δεν είναι ήδη πλήρως διαθέσιμα μέσω του συστήματος προσωποποιημένης πληροφόρησης.

«Πάγωμα» της τοκοφορίας σε περίπτωση καθυστέρησης

Η υποχρέωση αυτή συνοδεύεται και από συγκεκριμένες συνέπειες. Εάν ο πιστωτής δεν ανταποκριθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, προβλέπεται αναστολή της τοκοφορίας μέχρι την πλήρη χορήγηση των στοιχείων.

Κλείσιμο
Με τον τρόπο αυτό, η διαφάνεια αποκτά άμεση οικονομική σημασία. Ο servicer δεν θα μπορεί να καθυστερεί την παροχή κρίσιμων στοιχείων και ταυτόχρονα να συνεχίζει να επιβαρύνει την οφειλή με τόκους.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειρήνη Σακελλάρη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης