Η ΔΕΘ της αγοράς: Τα νέα μέτρα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις - Κέρδη για τους συνεπείς, παραδείγματα

Αφορολόγητο 20.000 ευρώ για επαγγελματίες αγρότες - Στο 50% μειώνεται η προκαταβολή φόρου - Δάνεια 5 δισ. σε μικρομεσαίους - Ποιοι θα πληρώνουν τέλος επιτηδεύματος ως το 2028 - Οδικός χάρτης για την Οικονομία έως το 2031 με επενδύσεις 65 δισ. ευρώ

90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.



Άμεσα πάντως, από το 2026 ήδη -και υπό συνθήκες ενεργειακής κρίσης και αβεβαιότητας διεθνώς- ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε παροχές και νέα δάνεια 7 δισ. ευρώ για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Συνολικά περισσότεροι από 200.000 αυτοαπασχολούμενοι, ελευθεροεπαγγελματίες και αγρότες κερδίζουν περίπου 1.000 ή 2.000 ευρώ το χρόνο και άνω. Με τα νέα μέτρα , από το 2027 περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά εξοικονομούν τουλάχιστον μισό ή και ένα μισθό ετησίως, αν συνυπολογιστούν:







Επαγγελματίες: όφελος 2.500 ευρώ για τους συνεπείς Οι αλλαγές προωθούνται προς ψήφιση άμεσα. Η μεγάλη τομή αφορά στην αλλαγή των τεκμηρίων για αυτοαπασχολούμενους και ειδικά , όπως αποκάλυψε το ΘΕΜΑ της Κυριακής, στην κατάργηση των κριτηρίων που «τραυμάτιζαν» περισσότερο τους ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή οι προσαυξήσεις βάσει του τζίρου και της μισθοδοσίας προσωπικού.



Πάνω από 155.000 επαγγελματίες ωφελούνται άμεσα από την αλλαγή αυτή. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση εστίασης 15 ετών με πέντε εργαζόμενους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, θα κερδίσει πάνω από 2.500 ευρώ τον χρόνο όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός.







Για συνεπείς επαγγελματίες το όφελος μεγαλώνει, με την μείωση στην προκαταβολή φόρου που θα πληρώσουν στην επόμενη δήλωση φόρου εισοδήματος το 2027, από 55% στο 50%. Το μέτρο ωφελεί προφανώς μόνον όσους δηλώνουν κέρδη και πληρώνουν φόρους, καταβάλλοντας 10% μικρότερη προσαύξηση φόρου.



Επιπλέον όμως, μειώνονται κατά 50% τα υφιστάμενα τεκμήρια και για όλους όσους έχουν έδρα και ασκούν επάγγελμα ή επίχείρηση σε οικισμούς έως κάτω από 2.000 κατοίκους.



Κλείσιμο Αγρότες Από 1η Νοεμβρίου 2026 θα επιστρέφεται στην αντλία ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών. Ενώ για 50.000 επαγγελματίες αγρότες μηδενίζονται οι φόροι για κέρδη έως 20.000 ευρώ.



«Μηδέν φόρος» για τέτοια εισοδήματα, σημαίνει ότι ένας αγρότης που θα έδινε πχ 1.183 ευρώ, τώρα πια δεν θα πληρώνει τίποτα. Κερδίζει πάνω από 1.000 ευρώ.



Αλλά και αγρότης με εισόδημα 30.000 ευρώ που θα πλήρωνε με την υφιστάμενη κλίμακα φόρο 5.083 ευρώ, στο εξής δεν θα πληρώνει ούτε τα μισά: θα δίνει 2.183 ευρώ και γλιτώνει 2.900 ευρώ τον χρόνο.



Εταιρείες - Στελέχη ΔΣ Για νομικά πρόσωπα πάντως, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε με φειδώ τις ελαφρύνσεις, ενώ για στελέχη διοίκησης και ‘golden boys” με υψηλές απολαβές, φέρνει επιβαρύνσεις!



Έναν «οδικό χάρτη» ως το 2031 για το μέλλον της αγοράς και των επιχειρήσεων όπου οι επενδύσεις στη χώρα αυξάνονται κατά 65 δισ. και η ελληνική μεταποίηση μεγεθύνει στο 12% το μερίδιό της στο ΑΕΠ, ενώ η παραγωγικότητα των μικρομεσαίων πολλαπλασιάζεται χάρη στην αναβάθμιση 300.000 ΜμΕ με αυτοματισμούς και Τεχνητή Νοημοσύνη, περιέγραψε ο εχθές πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , εγκαινιάζοντας τηνΆμεσα πάντως, από το 2026 ήδη -και υπό συνθήκες ενεργειακής κρίσης και αβεβαιότητας διεθνώς- ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε παροχές και νέα δάνεια 7 δισ. ευρώ για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Συνολικά περισσότεροι από, ελευθεροεπαγγελματίες και αγρότεςτο χρόνο και άνω. Με τα νέα μέτρα , από το 2027 περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά εξοικονομούν τουλάχιστον μισό ή και ένα μισθό ετησίως, αν συνυπολογιστούν:α) 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι που πρώτη φορά μετά 15 έτη θα λάβουν επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ, το 2027, β) 400.000 συνταξιούχοι άνω των 65 που πρώτη φορά θα λάβουν 400 ευρώ το Νοέμβριο εφέτος , γ) 650.000 ιδιοκτήτες ακινήτων σε 131 οικισμούς που δε θα πληρώνουν ΕΝΦΙΑ το 2027.Οι αλλαγές προωθούνται προς ψήφιση άμεσα. Η μεγάλη τομή αφορά στην αλλαγή των τεκμηρίων για αυτοαπασχολούμενους και ειδικά , όπως αποκάλυψε το ΘΕΜΑ της Κυριακής, στην κατάργηση των κριτηρίων που «τραυμάτιζαν» περισσότερο τους ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή οι προσαυξήσεις βάσει του τζίρου και της μισθοδοσίας προσωπικού.Πάνω από 155.000 επαγγελματίες ωφελούνται άμεσα από την αλλαγή αυτή. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση εστίασης 15 ετών με πέντε εργαζόμενους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, θα κερδίσει πάνω από 2.500 ευρώ τον χρόνο όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός.Αυτή η ωφέλεια συνδέεται με τη φορολογική συνέπεια κάθε επαγγελματία (αν και κατά πόσον συμμορφώνεται στα ηλεκτρονικά βιβλία "my data") και οι όροι θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα από τον Κυριάκο Πιερρακάκη Για συνεπείς επαγγελματίες το όφελος μεγαλώνει, με την μείωση στην προκαταβολή φόρου που θα πληρώσουν στην επόμενη δήλωση φόρου εισοδήματος το 2027, από 55% στο 50%. Το μέτρο ωφελεί προφανώς μόνον όσους δηλώνουν κέρδη και πληρώνουν φόρους, καταβάλλοντας 10% μικρότερη προσαύξηση φόρου.Επιπλέον όμως, μειώνονται κατά 50% τα υφιστάμενα τεκμήρια και για όλους όσους έχουν έδρα και ασκούν επάγγελμα ή επίχείρηση σε οικισμούς έως κάτω από 2.000 κατοίκους.Από 1η Νοεμβρίου 2026 θα επιστρέφεται στην αντλία ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών. Ενώ για 50.000 επαγγελματίες αγρότες μηδενίζονται οι φόροι για κέρδη έως 20.000 ευρώ.«Μηδέν φόρος» για τέτοια εισοδήματα, σημαίνει ότι ένας αγρότης που θα έδινε πχ 1.183 ευρώ, τώρα πια δεν θα πληρώνει τίποτα. Κερδίζει πάνω από 1.000 ευρώ.Αλλά και αγρότης με εισόδημα 30.000 ευρώ που θα πλήρωνε με την υφιστάμενη κλίμακα φόρο 5.083 ευρώ, στο εξής δεν θα πληρώνει ούτε τα μισά: θα δίνει 2.183 ευρώ και γλιτώνει 2.900 ευρώ τον χρόνο.Για νομικά πρόσωπα πάντως, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε με φειδώ τις ελαφρύνσεις, ενώ για στελέχη διοίκησης και ‘golden boys” με υψηλές απολαβές, φέρνει επιβαρύνσεις!

Συγκεκριμένα:



· Προκαταβολή φόρου: στα νομικά πρόσωπα μειώνεται ετησίως κατά 5 μονάδες από το 2028, ώστε σε μια εξαετία να φτάσει από το 80% (στο 50%) ως το 2031.



· Τέλος το «τέλος» επιτηδεύματος: από το 2027 καταργείται για τα νομικά πρόσωπα με έδρα ή υποκατάστημα, εκτός νομού Αττικής. Για παράδειγμα, επιχείρηση λιανεμπορίου με έδρα και ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το 2026 πλήρωνε 1.600 ευρώ, ενώ το 2027 θα πληρώνει μηδέν. Στην Αττική όμως, το φινάλε για το τέλος επιτηδεύματος θα είναι πιο παρατεταμένο: το 2028 μειώνεται κατά 50% ενώ το 2029 καταργείται πλήρως, δηλαδή 2 χρόνια μετά.



· Αποσβέσεις επιχειρήσεων: επιταχύνεται από τα δέκα στα έξι χρόνια η απόσβεση για δαπάνες ανανέωσης του εξοπλισμού τους, κάτι που ενθαρρύνει επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στο να εκσυγχρονίσουν συνολικά τον εξοπλισμό τους.



Από την άλλη, καθώς διαπιστώνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις που στα μέλη διοικητικών συμβουλίων ή σε ανώτερα στελέχη διανέμονται εξαιρετικά υψηλές αμοιβές από τα κέρδη των επιχειρήσεων (που σήμερα φορολογούνται με συντελεστή μόλις 5%) επέρχεται αλλαγή: αν τα εισοδήματα ξεπερνούν το ύψος των 60.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 15%.



Η επόμενη μέρα Ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως τα μέτρα που εξήγγειλε ανέρχονται σε 2,2 δισ. ευρώ και, παρά τις απειλές, νομοθετούνται άμεσα. Επεσήμανε μάλιστα ότι οι ρητές χρονικές και ποσοτικές δεσμεύσεις που ανέλαβε (ανά επάγγελμα, ανά μέτρο, στα καθαρά ποσά κλπ), συνιστούν «κριτήριο ρεαλισμού» και «διαβατήριο αξιοπιστίας». Υπογράμμισε ότι, ως κυβέρνηση «πέρυσι υλοποιήσαμε το 100% των μέτρων που εξήγγειλα από αυτό το βήμα, έτσι και φέτος θα συμβεί ακριβώς το ίδιο με τα μέτρα τα οποία σας παρουσιάζω τώρα». Ενώ, αντιθέτως, υπενθύμισε ότι τυχόν υπερβάσεις δαπανών πάνω από τις «οροφές» που έχουν καθοριστεί από την ΕΕ, θα οδηγούσαν αυτόματα πλέον σε ευρωπαϊκή επιτήρηση.