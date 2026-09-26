Πετρέλαιο: Οι αγορές ποντάρουν σε αποκλιμάκωση, αλλά ο κίνδυνος στα Στενά του Ορμούζ κρατά τις τιμές ψηλά

ο πετρέλαιο ολοκλήρωσε μια εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων, με το Brent να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια, ενώ οι προσδοκίες αποκλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν περιόρισαν τις πιέσεις. Το WTI δέχθηκε ισχυρότερες απώλειες