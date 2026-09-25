Χρηματιστήριο: Comeback των αγοραστών μετά την τριήμερη πτώση - Απέφυγε στο «νήμα» την εβδομαδιαία υποχώρηση

Θετικό πρόσημο στην εβδομάδα για τον Γενικό Δείκτη - Ισχυρή άνοδος για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ και ΔΑΑ - Ράλι για τη Euronext Athens, πάνω από τα 10 ευρώ σε νέο υψηλό 18 ετών