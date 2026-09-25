Χρηματιστήριο: Comeback των αγοραστών μετά την τριήμερη πτώση - Απέφυγε στο «νήμα» την εβδομαδιαία υποχώρηση
Χρηματιστήριο: Comeback των αγοραστών μετά την τριήμερη πτώση - Απέφυγε στο «νήμα» την εβδομαδιαία υποχώρηση
Θετικό πρόσημο στην εβδομάδα για τον Γενικό Δείκτη - Ισχυρή άνοδος για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ και ΔΑΑ - Ράλι για τη Euronext Athens, πάνω από τα 10 ευρώ σε νέο υψηλό 18 ετών
Οι αγοραστές πήραν τη «σκυτάλη» στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τριήμερο πτωτικό σερί, που είχε οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη ακόμη και στις παρυφές των 2.600 μονάδων. Η άνοδος ήταν ισχυρή στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης. Ωστόσο, λίγο πριν τις δημοπρασίες χάθηκε μεγάλο μέρος των κερδών, με αποτέλεσμα να τεθεί σε δοκιμασία μέχρι την τελευταία στιγμή το πρόσημο της εβδομάδας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (25/9) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 23,7 μονάδες ή +0,9% και έκλεισε στις 2.665,93 μονάδες. Σε περίπου 35 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.643,91 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.678,64 μονάδες. Κοντά στα 400 εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος. Σε εβδομαδιαία βάση το ΧΑ κατέγραψε άνοδο +0,17%, αποφεύγοντας οριακά το δεύτερο σερί πτωτικό πενθήμερο. Παράλληλα, υποχωρεί κατά -0,42% εντός του Σεπτεμβρίου, με άλλες τρεις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Στο +25,71% ανέρχεται η φετινή απόδοση.
Στο ταμπλό, από τα blue chips ξεχώρισε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τα ισχυρά κέρδη της, ενώ ακολούθησε με αξιόλογη άνοδο ο ΟΤΕ και ο ΔΑΑ, με τον δεύτερο να επιστρέφει πάνω από τα επίπεδα ρεκόρ των 12 ευρώ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Euronext Athens κατέγραψε «άλμα» και έριξε το «φράγμα» των 10 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Μάιος 2008), φτάνοντας κοντά στα 11 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Ράλι έκανε και η Dimand, η οποία έπιασε τα 14 ευρώ και έκλεισε στα υψηλό τριών και πλέον ετών (Ιανουάριος 2023).
Στήριγμα από τα εταιρικά μεγέθη
Η πορεία των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων εξακολουθεί να καθορίζει το κλίμα στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις αποκλιμάκωσης μετά τις έντονες πιέσεις των τελευταίων ημερών. Η υποχώρηση του Brent και του WTI προσφέρει μερική ανακούφιση στη διάθεση για ανάληψη κινδύνου, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων εμφανίζουν τάσεις σταθεροποίησης μετά το ισχυρό sell off που καταγράφηκε μέσα στην εβδομάδα.
Παρά την ήπια αποκλιμάκωση στις αγορές ομολόγων και πετρελαίου, οι ανησυχίες παραμένουν, καθώς οι προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve εξακολουθούν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, με την αγορά να αξιολογεί τα σενάρια για μια σταδιακή προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που θα μπορούσε να περιορίσει τις πιέσεις στις αγορές.
Σε αυτό το περιβάλλον, η επενδυτική ψυχολογία παραμένει εύθραυστη, ωστόσο τα αποτελέσματα εξαμήνου και οι αναθεωρημένες προοπτικές των εισηγμένων δημιουργούν περιθώρια για επιλεκτικές τοποθετήσεις. Οι επενδυτές στρέφονται πλέον περισσότερο σε εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και θετικές προοπτικές, με το rotation να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς. Τα εταιρικά αποτελέσματα λειτουργούν ως στήριγμα για τα τρέχοντα επίπεδα τιμών, παρά το δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον.
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης δημοσίευσαν τα οικονομικά τους μεγέθη η Βιοκαρπέτ και η Interlife. Ακολουθούν αργότερα σήμερα ο ΟΛΘ, η ΕΥΑΘ, η Alpha Real Estate Services, η Frigoglass, η Flexopack και η Εβροφάρμα. Η ροή των ανακοινώσεων θα κορυφωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς ολοκληρώνεται η προθεσμία για τις εισηγμένες. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Δευτέρα (28/9) Trastor, Πλαστικά Κρήτης, Loulis Food Ingredients, Μαθιός Πυρίμαχα, Logismos, ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ, Έλαστρον
Τρίτη (29/9) ΟΛΠ, Intracom Holdings, Real Consulting, Mevaco, CNL Capital, Elinoil, Intertech, Μινέρβα, ΟΝΥΞ Τουριστική, Centric Συμμετοχών, Revoil, Εκτέρ, Orilina Properties, Δάιος Πλαστικά
Τετάρτη (30/9) Fais Group, Τεχνική Ολυμπιακή, Yalco, Παΐρης, Έλαστρον, Βογιατζόγλου, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Ν. Λεβεντέρης, SunriseMezz, Interwood-Ξυλεμπορία, Μπλε Κέδρος, Ιατρικό Αθηνών, Εριουργία Τρία Άλφα, Galaxy Cosmos Mezz, Προοδευτική, Μουζάκης, Λάμψα, Mermeren Kombinat, Space Hellas, Medicon, Phoenix Vega Mezz, ΕΛΒΕ, Moda Bagno, Ικτίνος, Unibios, Αγροτικός Οίκος Σπύρου, Αττικές Εκδόσεις, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Μπήτρος Συμμετοχική, Αφοί Χ. Κορδέλλου, AVE
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (25/9) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 23,7 μονάδες ή +0,9% και έκλεισε στις 2.665,93 μονάδες. Σε περίπου 35 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.643,91 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.678,64 μονάδες. Κοντά στα 400 εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος. Σε εβδομαδιαία βάση το ΧΑ κατέγραψε άνοδο +0,17%, αποφεύγοντας οριακά το δεύτερο σερί πτωτικό πενθήμερο. Παράλληλα, υποχωρεί κατά -0,42% εντός του Σεπτεμβρίου, με άλλες τρεις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Στο +25,71% ανέρχεται η φετινή απόδοση.
Στο ταμπλό, από τα blue chips ξεχώρισε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τα ισχυρά κέρδη της, ενώ ακολούθησε με αξιόλογη άνοδο ο ΟΤΕ και ο ΔΑΑ, με τον δεύτερο να επιστρέφει πάνω από τα επίπεδα ρεκόρ των 12 ευρώ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Euronext Athens κατέγραψε «άλμα» και έριξε το «φράγμα» των 10 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Μάιος 2008), φτάνοντας κοντά στα 11 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Ράλι έκανε και η Dimand, η οποία έπιασε τα 14 ευρώ και έκλεισε στα υψηλό τριών και πλέον ετών (Ιανουάριος 2023).
Στήριγμα από τα εταιρικά μεγέθη
Η πορεία των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων εξακολουθεί να καθορίζει το κλίμα στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις αποκλιμάκωσης μετά τις έντονες πιέσεις των τελευταίων ημερών. Η υποχώρηση του Brent και του WTI προσφέρει μερική ανακούφιση στη διάθεση για ανάληψη κινδύνου, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων εμφανίζουν τάσεις σταθεροποίησης μετά το ισχυρό sell off που καταγράφηκε μέσα στην εβδομάδα.
Παρά την ήπια αποκλιμάκωση στις αγορές ομολόγων και πετρελαίου, οι ανησυχίες παραμένουν, καθώς οι προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve εξακολουθούν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, με την αγορά να αξιολογεί τα σενάρια για μια σταδιακή προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που θα μπορούσε να περιορίσει τις πιέσεις στις αγορές.
Σε αυτό το περιβάλλον, η επενδυτική ψυχολογία παραμένει εύθραυστη, ωστόσο τα αποτελέσματα εξαμήνου και οι αναθεωρημένες προοπτικές των εισηγμένων δημιουργούν περιθώρια για επιλεκτικές τοποθετήσεις. Οι επενδυτές στρέφονται πλέον περισσότερο σε εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και θετικές προοπτικές, με το rotation να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς. Τα εταιρικά αποτελέσματα λειτουργούν ως στήριγμα για τα τρέχοντα επίπεδα τιμών, παρά το δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον.
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης δημοσίευσαν τα οικονομικά τους μεγέθη η Βιοκαρπέτ και η Interlife. Ακολουθούν αργότερα σήμερα ο ΟΛΘ, η ΕΥΑΘ, η Alpha Real Estate Services, η Frigoglass, η Flexopack και η Εβροφάρμα. Η ροή των ανακοινώσεων θα κορυφωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς ολοκληρώνεται η προθεσμία για τις εισηγμένες. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Δευτέρα (28/9) Trastor, Πλαστικά Κρήτης, Loulis Food Ingredients, Μαθιός Πυρίμαχα, Logismos, ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ, Έλαστρον
Τρίτη (29/9) ΟΛΠ, Intracom Holdings, Real Consulting, Mevaco, CNL Capital, Elinoil, Intertech, Μινέρβα, ΟΝΥΞ Τουριστική, Centric Συμμετοχών, Revoil, Εκτέρ, Orilina Properties, Δάιος Πλαστικά
Τετάρτη (30/9) Fais Group, Τεχνική Ολυμπιακή, Yalco, Παΐρης, Έλαστρον, Βογιατζόγλου, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Ν. Λεβεντέρης, SunriseMezz, Interwood-Ξυλεμπορία, Μπλε Κέδρος, Ιατρικό Αθηνών, Εριουργία Τρία Άλφα, Galaxy Cosmos Mezz, Προοδευτική, Μουζάκης, Λάμψα, Mermeren Kombinat, Space Hellas, Medicon, Phoenix Vega Mezz, ΕΛΒΕ, Moda Bagno, Ικτίνος, Unibios, Αγροτικός Οίκος Σπύρου, Αττικές Εκδόσεις, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Μπήτρος Συμμετοχική, Αφοί Χ. Κορδέλλου, AVE
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