Πετρέλαιο στα 100 δολάρια και πληθωρισμός θέτουν την ΕΚΤ μπροστά σε δίλημμα

Τον Οκτώβριο, η απόφαση της Φρανκφούρτης εξαρτάται από την πορεία της ενέργειας και τα νέα στοιχεία για τις τιμές – Στο μικροσκόπιο οι διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο