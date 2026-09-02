Πλούσιοι κάνουν δωρεάν διακοπές ανταλλάσσοντας σπίτια
Πλούσιοι κάνουν δωρεάν διακοπές ανταλλάσσοντας σπίτια
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Η Βρετανίδα δημοσιογράφος Άιρις Σίμπκινς ζει σε μια αγροικία στο Σάρεϊ κι είναι τρελά ερωτευμένη με έναν συνάδελφό της. Εκείνος, με έναν άκρως χειριστικό τρόπο, εκμεταλλεύεται τα συναισθήματά της, κολακεύεται και λαμβάνει επιβεβαίωση από το ενδιαφέρον που του δείχνει και την κρατάει σε κατάσταση «αναμονής». Την τραβά κοντά του μόνο όταν εκείνος το έχει ανάγκη και, τελικά, αρραβωνιάζεται μια άλλη ανακοινώνοντας μπροστά σε όλο το γραφείο το δεσμό του, αφήνοντάς την να το μάθει με αυτόν τον άκαρδο τρόπο. Η Αμάντα Γουντς, επιτυχημένη Αμερικανίδα παραγωγός ταινιών που ζει σε μια σύγχρονη έπαυλη στο Λος Άντζελες, δεν μπορεί να κλάψει και διατηρεί σχέση με έναν άνδρα, ο οποίος την απατά με μια νεότερη γυναίκα. Αφού την κατηγορεί ότι κοίταξε μια άλλη εξαιτίας της δυσκολίας της να εκφράσει τα συναισθήματά της, η Αμάντα τον ισοπεδώνει με μια γροθιά και τερματίζει τη σχέση.
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