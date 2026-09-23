Πετρέλαιο: Άλμα 4% μετά από πέντε πτωτικές συνεδριάσεις – Το μήνυμα Πεζεσκιάν που ανέτρεψε το κλίμα

Με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι αγορές πετρελαίου αντέδρασαν ανοδικά, με το Brent να κλείνει στα 103,08 δολάρια μετά τις δηλώσεις Πεζεσκιάν στον ΟΗΕ