Απώλειες στη Wall Street μετά το άλμα στις αποδόσεις – Στο επίκεντρο πετρέλαιο, πληθωρισμός και Fed

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Σε πτωτική πορεία επανήλθε ηστη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς η νέα ισχυρή άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων άσκησε πιέσεις κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο, ενώ η ανάκαμψη των τιμών πετρελαίου αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Έτσι, ο Nasdaq έχασε το «ταβάνι» που είχε αγγίξει μετά το διήμερο διαδοχικό ρεκόρ, ενώ και ο S&P 500 απομακρύνθηκε περαιτέρω από τα υψηλά του.Στο ταμπλό, οσημείωσε πτώση 0,68% στις 51.511 μονάδες, οδιολίσθησε σε ποσοστό 0,75% και τις 7.706 μονάδες και οέκανε «βουτιά» ύψους 1,13% φτάνοντας τις 26.936 μονάδες.Τα νεότερα στοιχεία που έδειξαν ισχυρότερη από την αναμενόμενη δραστηριότητα στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες των ΗΠΑ πυροδότησαν ένα νέο sell-off στους κρατικούς τίτλους, το οποίο μάλιστα εντάθηκε μετά την απρόσμενα χαμηλή ζήτηση που συγκέντρωσε δημοπρασία 5ετών ομολόγων.Ουσιαστικά οι αρχικές απώλειες στην αγορά ομολόγων προετοίμασαν το έδαφος για τη δημοπρασία πενταετών τίτλων ύψους 70 δισ. δολαρίων, η οποία κατέγραψε τη μεγαλύτερη απόδοση έκδοσης από το 2006.Η απόδοση που απαιτήθηκε για να ολοκληρωθεί η δημοπρασία διαμορφώθηκε στο 5,033%, περισσότερο από τρεις μονάδες βάσης πάνω από το επίπεδο που αναμενόταν πριν από τη λήξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών.Με βάση αυτό το κριτήριο, ήταν η δεύτερη χειρότερη δημοπρασία πενταετών ομολόγων από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, το 2018, με μοναδική χειρότερη επίδοση εκείνη του Ιουνίου 2022, μετά την πρώτη από τις διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης από τη Fed.Μετά την εξέλιξη αυτή, οι αποδόσεις σε όλους τους κρατικούς τίτλους εκτινάχθηκαν στα ύψη. Η απόδοση του 5ετούς αυξήθηκε έως και κατά 20 μονάδες βάσης, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό του 4,99% που είχε καταγραφεί το 2023. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε σχεδόν κατά 15 μονάδες βάσης στο 5,11%, ήτοι στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 και η απόδοση του 30ετούς πλησίασε το 5,4% στο 5,398%, στο υψηλότερο σημείο από το 2004.«Δεν θέλεις να σταθείς μπροστά σε ένα τρένο που κινείται με πλήρη ταχύτητα σήμερα», σχολίασε ο Σον Σίμκο, της SEI Investments. «Βλέπουμε τον συνδυασμό τριών παραγόντων: ισχυρότερα οικονομικά στοιχεία, προσφορά που ωθεί το πενταετές ομόλογο σε επίπεδα που έχουμε να δούμε χρόνια και την άποψη ότι ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος παγκοσμίως».Στο τελευταίο, ήτοι την αναζωπύρωση των ανησυχιών για την πορεία του πληθωρισμού, συνέβαλε η επιδείνωση της εικόνας από τη Μέση Ανατολή και η ισχυρή άνοδος των πετρελαϊκών τιμών.Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει την ελευθερία ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ όσο παραμένουν σε ισχύ οι κυρώσεις και ο αμερικανικός αποκλεισμός, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες για την επίτευξη συμφωνίας παρά τις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών.Βέβαια, ανέφερε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να επιστρέψει στον διάλογο, ωστόσο οι χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που υποστήριξε ότι μπορεί να εξαλείψει το Ιράν, αλλά και πως βλέπει συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επανέφεραν τις αμφιβολίες για τη δυνατότητα διπλωματικής προόδου.Κάπως έτσι οι πετρελαϊκές τιμές σημείωσαν πολύ ισχυρή άνοδο σήμερα, πατώντας φρένο στο πενθήμερο καθοδικό σερί τους, με το Brent να εκτινάσσεται περίπου 4%, πάνω από τα 103 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI να «κλείνει» στα 92,16 δολάρια το βαρέλι.