ΑΑΔΕ: AI και drones στο «οπλοστάσιο» της εφορίας - Πώς θα λειτουργεί το αναβαθμισμένο στρατηγείο κατά της φοροδιαφυγής
ΑΑΔΕ: AI και drones στο «οπλοστάσιο» της εφορίας - Πώς θα λειτουργεί το αναβαθμισμένο στρατηγείο κατά της φοροδιαφυγής
Το σύγχρονο και ενιαίο Command Center στα Σεπόλια θα συντονίζει ελεγκτές και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα
«Μάτια» σε ολόκληρη τη χώρα αποκτά η ΑΑΔΕ από το στρατηγείο της στα Σεπόλια, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι επιχειρήσεις κατά της φοροδιαφυγής. AI Agents, drones και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μπαίνουν στη φαρέτρα των ελεγκτών, ενώ από το Command Center θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τους στόχους και τα κλιμάκια που βρίσκονται κάθε στιγμή στο πεδίο.
Τον δρόμο για τη μεγάλη αναβάθμιση ανοίγει απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια και προβλέπει τη μετατροπή του υφιστάμενου Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου σε ένα σύγχρονο και ενιαίο κέντρο επιχειρησιακού συντονισμού. Το «στρατηγείο» υπάρχει ήδη στα Σεπόλια και τώρα αποκτά νέα τεχνολογικά εργαλεία, ώστε να εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες της νέας Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ).
Στην πράξη, το Command Center θα λειτουργεί ως το κεντρικό «νευρικό σύστημα» των επιχειρήσεων. Από τον σχεδιασμό ενός ελέγχου μέχρι την ολοκλήρωσή του, τα κλιμάκια θα μπορούν να υποστηρίζονται και να συντονίζονται σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι πληροφορίες από το πεδίο θα συνδυάζονται με τα δεδομένα που διαθέτουν τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.
Η απόφαση προβλέπει τη διασύνδεση του Command Center με πολλαπλές πηγές πληροφόρησης. Στην ίδια επιχειρησιακή εικόνα θα μπορούν να συνδυάζονται δεδομένα από τα συστήματα της ΑΑΔΕ, στοιχεία από τρίτα πληροφοριακά συστήματα και πληροφορίες που μεταδίδουν οι ίδιες οι ομάδες από το πεδίο. Παράλληλα θα αναπτυχθούν ειδικές ψηφιακές ροές εργασίας για κάθε διαφορετικό είδος ελέγχου.
Ένα από τα βασικά νέα «όπλα» θα είναι η προηγμένη γεωχωρική πλατφόρμα επιχειρησιακής ανάλυσης. Σε ένα ενιαίο γεωγραφικό περιβάλλον θα αποτυπώνονται οι στόχοι των ελέγχων, οι επιχειρησιακές δυνάμεις και οι δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Με απλά λόγια, από τα Σεπόλια θα μπορεί να υπάρχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα για το πού βρίσκονται τα κλιμάκια, ποιοι είναι οι στόχοι τους και ποιες επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα.
Στο νέο «οπλοστάσιο» μπαίνουν και οι Πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Agents), οι οποίοι θα λειτουργούν υποστηρικτικά προς τους ελεγκτές πεδίου, τους αναλυτές και τα στελέχη επιχειρησιακού συντονισμού. Θα μπορούν να επεξεργάζονται μεγάλο όγκο πληροφοριών και να εκτελούν σύνθετες εργασίες με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, ώστε η απαραίτητη πληροφορία να φτάνει ταχύτερα στον ελεγκτή.
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Τον δρόμο για τη μεγάλη αναβάθμιση ανοίγει απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια και προβλέπει τη μετατροπή του υφιστάμενου Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου σε ένα σύγχρονο και ενιαίο κέντρο επιχειρησιακού συντονισμού. Το «στρατηγείο» υπάρχει ήδη στα Σεπόλια και τώρα αποκτά νέα τεχνολογικά εργαλεία, ώστε να εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες της νέας Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ).
Στην πράξη, το Command Center θα λειτουργεί ως το κεντρικό «νευρικό σύστημα» των επιχειρήσεων. Από τον σχεδιασμό ενός ελέγχου μέχρι την ολοκλήρωσή του, τα κλιμάκια θα μπορούν να υποστηρίζονται και να συντονίζονται σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι πληροφορίες από το πεδίο θα συνδυάζονται με τα δεδομένα που διαθέτουν τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.
Η απόφαση προβλέπει τη διασύνδεση του Command Center με πολλαπλές πηγές πληροφόρησης. Στην ίδια επιχειρησιακή εικόνα θα μπορούν να συνδυάζονται δεδομένα από τα συστήματα της ΑΑΔΕ, στοιχεία από τρίτα πληροφοριακά συστήματα και πληροφορίες που μεταδίδουν οι ίδιες οι ομάδες από το πεδίο. Παράλληλα θα αναπτυχθούν ειδικές ψηφιακές ροές εργασίας για κάθε διαφορετικό είδος ελέγχου.
Ένα από τα βασικά νέα «όπλα» θα είναι η προηγμένη γεωχωρική πλατφόρμα επιχειρησιακής ανάλυσης. Σε ένα ενιαίο γεωγραφικό περιβάλλον θα αποτυπώνονται οι στόχοι των ελέγχων, οι επιχειρησιακές δυνάμεις και οι δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Με απλά λόγια, από τα Σεπόλια θα μπορεί να υπάρχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα για το πού βρίσκονται τα κλιμάκια, ποιοι είναι οι στόχοι τους και ποιες επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα.
Στο νέο «οπλοστάσιο» μπαίνουν και οι Πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Agents), οι οποίοι θα λειτουργούν υποστηρικτικά προς τους ελεγκτές πεδίου, τους αναλυτές και τα στελέχη επιχειρησιακού συντονισμού. Θα μπορούν να επεξεργάζονται μεγάλο όγκο πληροφοριών και να εκτελούν σύνθετες εργασίες με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, ώστε η απαραίτητη πληροφορία να φτάνει ταχύτερα στον ελεγκτή.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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