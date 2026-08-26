Ιαπωνία: Σπίτια-φαντάσματα αναζητούν ιδιοκτήτη με λίγες μόνο χιλιάδες ευρώ
Ιαπωνία: Σπίτια-φαντάσματα αναζητούν ιδιοκτήτη με λίγες μόνο χιλιάδες ευρώ
Τα κόστη, οι φόροι, τα εμπόδια κι οι ευκαιρίες από την αγορά των λεγόμενων akiya που μένουν άδεια για χρόνια σε επαρχιακές περιοχές της Ιαπωνίας
«Αkiya» ή 空き家, σημαίνει «άδειο σπίτι» στα ιαπωνικά. Ένα τέτοιο «άδειο σπίτι» μπορεί να είναι μια αγροικία στα προάστια, μια ξύλινη μονοκατοικία, ή ένα εργαστήριο, τα οποία πωλούνται προς λίγες χιλιάδες ευρώ. Τα κτίρια αυτά, κάποτε, γέμιζαν με παιδικές φωνές, τυλίγονταν με αρώματα από τις λιχουδιές που ετοίμαζε η γιαγιά και αγκάλιαζαν με θαλπωρή τα ζευγάρια που δημιουργούσαν μέσα σε αυτά την οικογένειά τους. Τώρα, στέκουν βουβά. Πολλά από αυτά, φέρουν φθορές, άλλα κουβαλούν ακόμα τις αναμνήσεις των ιδιοκτητών τους με παλιές φωτογραφίες, ακόμα και ξεχασμένα zori πάνω στο παραδοσιακό τατάμι -τα σανδάλια από άχυρο ρυζιού που φοριούνται σε εσωτερικούς χώρους.
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