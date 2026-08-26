Ιαπωνία: Σπίτια-φαντάσματα αναζητούν ιδιοκτήτη με λίγες μόνο χιλιάδες ευρώ

Τα κόστη, οι φόροι, τα εμπόδια κι οι ευκαιρίες από την αγορά των λεγόμενων akiya που μένουν άδεια για χρόνια σε επαρχιακές περιοχές της Ιαπωνίας