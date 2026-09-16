Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Συνελήφθη 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό στον Ηλεκτρικό της Κηφισιάς, είχε μαζί του σουγιά, θήκη όπλου και ασύρματο
Συνελήφθη 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό στον Ηλεκτρικό της Κηφισιάς, είχε μαζί του σουγιά, θήκη όπλου και ασύρματο
Συνελήφθη από αστυνομικούς του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ
Στη σύλληψης ενός 20χρονου, ο οποίος παρίστανε τον αστυνομικό μέσα σε συρμό του Ηλεκτρικού στην περιοχή της Κηφισιάς, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 20χρονος εντοπίστηκε στον σταθμό ΗΣΑΠ Κηφισιάς, στο πλαίσιο της αστυνόμευσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και της διακριτικής επιτήρησης για την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των επιβατών.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας ο νεαρός προσποιούνταν τον αστυνομικό, φέροντας αστυνομική περιβολή και εξοπλισμό. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν σε έρευνα.
Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:
αναδιπλούμενο σουγιά,
πλαστική θήκη όπλου,
θήκη γεμιστήρα,
ασύρματο.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το*Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς σε βάρος του 20χρονου για αντιποίηση Αρχής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 20χρονος εντοπίστηκε στον σταθμό ΗΣΑΠ Κηφισιάς, στο πλαίσιο της αστυνόμευσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και της διακριτικής επιτήρησης για την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των επιβατών.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας ο νεαρός προσποιούνταν τον αστυνομικό, φέροντας αστυνομική περιβολή και εξοπλισμό. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν σε έρευνα.
Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:
αναδιπλούμενο σουγιά,
πλαστική θήκη όπλου,
θήκη γεμιστήρα,
ασύρματο.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το*Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς σε βάρος του 20χρονου για αντιποίηση Αρχής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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