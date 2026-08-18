Τουρισμός για Όλους 2026 - 2027: Σταματούν οι αιτήσεις την Παρασκευή 21/8, πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα
Τουρισμός για Όλους 2026 - 2027: Σταματούν οι αιτήσεις την Παρασκευή 21/8, πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα
Οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, εδώ, με τη χρήση κωδικών Taxisnet - Υπάρχει και η δυνατότητα υποβολής μέσω των ΚΕΠ
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για το ανανεωμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026 - 2027», το οποίο προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και περισσότερες παροχές για οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.
Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται και μέσω του gov.gr και μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ.
Για τη γενική κατηγορία το ποσό ανέρχεται σε 200 ευρώ για την υψηλή περίοδο και σε 300 ευρώ για τη χαμηλή.
Άγαμοι ή άτομα σε χηρεία με παιδιά, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τουλάχιστον τρία παιδιά, καθώς και συνταξιούχοι γήρατος, μπορούν να λάβουν 300 ευρώ στην υψηλή περίοδο ή 400 ευρώ στη χαμηλή.
Η ενίσχυση φτάνει στα 400 ευρώ για την υψηλή και στα 600 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, καθώς και για δικαιούχους που έχουν παιδί με αναπηρία 67% και άνω.
Παράλληλα, όσοι κληρωθούν και έχουν τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.
Εάν ένας ενδιαφερόμενος εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες αυξημένης επιδότησης, θα λάβει το μεγαλύτερο ποσό που δικαιούται.
Τουρισμός για Όλους 2026: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις, πότε λήγει η προθεσμίαΗ διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει πλέον ανοίξει για όλους τους φορολογούμενους, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, από τις 10 Αυγούστου και συνεχίζεται μέχρι την Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026, στις 23:59.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται:-Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας ΕΔΩ, με τους κωδικούς Taxisnet.
Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται και μέσω του gov.gr και μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ.
Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης που δικαιούστεΤο ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος, αλλά και με την περίοδο κατά την οποία επιλέγει να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή κάρτα.
Για τη γενική κατηγορία το ποσό ανέρχεται σε 200 ευρώ για την υψηλή περίοδο και σε 300 ευρώ για τη χαμηλή.
Άγαμοι ή άτομα σε χηρεία με παιδιά, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τουλάχιστον τρία παιδιά, καθώς και συνταξιούχοι γήρατος, μπορούν να λάβουν 300 ευρώ στην υψηλή περίοδο ή 400 ευρώ στη χαμηλή.
Η ενίσχυση φτάνει στα 400 ευρώ για την υψηλή και στα 600 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, καθώς και για δικαιούχους που έχουν παιδί με αναπηρία 67% και άνω.
Παράλληλα, όσοι κληρωθούν και έχουν τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.
Εάν ένας ενδιαφερόμενος εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες αυξημένης επιδότησης, θα λάβει το μεγαλύτερο ποσό που δικαιούται.
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