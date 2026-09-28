Ξέσπασμα των αγοραστών στο Χρηματιστήριο: Επιστροφή πάνω από τις 2.700 μονάδες με τραπεζικό ράλι

Εντείνονται οι γεωπολιτικές ανησυχίες

Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

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Κέρδη άνω του +1,5% σημείωσε το, με το πρόσημο να παραμένει θετικό για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Παρά το νωθρό ξεκίνημα, οι αγοραστές ανέβασαν ταχύτητα και επανέφεραν τονπάνω από τις 2.700 μονάδες έπειτα από δύο εβδομάδες. Με αυτό τον τρόπο, μειώθηκε αισθητά η απόσταση από το υψηλό έτους των 2.726,49 μονάδων. Τα αμέσως υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται 17 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στα τέλη Οκτωβρίου του 2009.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (28/9) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 41,9 μονάδες ή +1,57% και έκλεισε στις 2.707,83 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.707,85 μονάδων. Χαμηλό ημέρας αποτέλεσαν οι 2.664,56 μονάδες. Άνοδο +1,14% καταγράφει το ΧΑ εντός του Σεπτεμβρίου, με άλλες δύο συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σημειώνεται ότι αυτός θα είναι ο έκτος διαδοχικός μήνας ανόδου σε περίπτωση που παραμείνει πάνω από τις 2.677 μονάδες. Στο +27,69% ανέρχεται η φετινή απόδοση.Οι τράπεζες είχαν και σήμερα την τιμητική τους, με τις Alpha Bank – Πειραιώς να σημειώνουν ισχυρή άνοδο και τις ΕΤΕ – Eurobank να κινούνται σε ρυθμούς ρεκόρ. Πιο συγκεκριμένα, η Εθνική έπιασε τα 17,8 ευρώ (νέο υψηλό 11 ετών – Νοέμβριος 2015), ενώ η Eurobank βρέθηκε κοντά στις φετινές κορυφές της. Στα blue chips, ράλι έκαναν η HELLENiQ ENERGY, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Viohalco και η Cenergy. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Euronext Athens διατηρήθηκε σε τροχιά πολυετών ρεκόρ, υπερβαίνοντας τα 11 ευρώ μετά από 18 χρόνια (Απρίλιος 2008). Από την άλλη μεριά, πιέσεις δέχθηκαν οι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών. Η Allwyn υποχώρησε σημαντικά μετά την απόφαση της κυβέρνησης της Βραζιλίας να απαγορεύσει το διαδικτυακό στοίχημα. Στο «κόκκινο» έκλεισε και η έτερη εισηγμένη που δραστηριοποιείται στον εν λόγω κλάδο, Bally’s Intralot.Η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η ολοκλήρωση των ανακοινώσεων για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου διαμορφώνουν την ατζέντα στην Αθήνα, με τους επενδυτές να παρακολουθούν και τις τάσεις στις διεθνείς αγορές. Το κλίμα παραμένει επιφυλακτικό, καθώς οι γεωπολιτικές ανησυχίες εντείνονται μετά την απόρριψη από τις ΗΠΑ της τελευταίας πρότασης του Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το γεωπολιτικό μέτωπο αναμένεται να παραμείνει βασικός παράγοντας για τις αγορές, διατηρώντας τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα.Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις τελευταίες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, καθώς οι εισηγμένες στη Euronext Athens που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις τους καλούνται να το πράξουν έως την ολοκλήρωση της σχετικής προθεσμίας την ερχόμενη Τετάρτη (30/9).Παράλληλα, η αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων ενόψει της λήξης του γ’ τριμήνου μπορεί να διατηρήσει τη συναλλακτική δραστηριότητα πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα. Το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι εντονότερο στις τραπεζικές μετοχές, αλλά και σε τίτλους εταιρειών που εντάχθηκαν πρόσφατα σε χρηματιστηριακούς δείκτες.Η μέχρι στιγμής εικόνα των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου κρίνεται ικανοποιητική. Με τρεις συνεδριάσεις να απομένουν, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής, μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας, περίπου 48% των εισηγμένων σε αριθμό δεν έχει ακόμη ανακοινώσει οικονομικά μεγέθη.Με βάση τα στοιχεία από 76 εισηγμένες εταιρείες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι νεοεισαχθείσες ναυτιλιακές, ο συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώνεται στα 53,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 18,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ακόμη ισχυρότερη είναι η εικόνα σε επίπεδο κερδοφορίας. Τα λειτουργικά κέρδη αυξάνονται κατά 43,2% στα 10,26 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύονται κατά 39,2%, φθάνοντας τα 7,53 δισ. ευρώ.Παράλληλα, το 88% των εταιρειών που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα παραμένει κερδοφόρο, ενώ το 71% έχει παρουσιάσει καλύτερη επίδοση σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης.Σήμερα (28/9) ανακοίνωσαν ή θα ανακοινώσουν αποτελέσματα η Trastor, η Fais Group, η Πλαστικά Κρήτης, η Loulis Food Ingredients, η Μαθιός Πυρίμαχα, η Logismos, η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, η Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ και η Έλαστρον.Αύριο (29/9) σειρά έχουν οι ακόλουθες εισηγμένες: ΟΛΠ, Intracom Holdings, Real Consulting, Mevaco, CNL Capital, Elinoil, Intertech, Μινέρβα, ΟΝΥΞ Τουριστική, Centric Συμμετοχών, Revoil, Εκτέρ, Orilina Properties, Δάιος Πλαστικά.Την Τετάρτη (30/9) ολοκληρώνεται η προθεσμία, με τις εξής εταιρείες να προχωρούν σε ανακοινώσεις: Prodea, Τεχνική Ολυμπιακή, Yalco, Παΐρης, Έλαστρον, Βογιατζόγλου, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Ν. Λεβεντέρης, SunriseMezz, Interwood-Ξυλεμπορία, Μπλε Κέδρος, Ιατρικό Αθηνών, Εριουργία Τρία Άλφα, Galaxy Cosmos Mezz, Προοδευτική, Μουζάκης, Λάμψα, Mermeren Kombinat, Space Hellas, Medicon, Phoenix Vega Mezz, ΕΛΒΕ, Moda Bagno, Ικτίνος, Unibios, Αγροτικός Οίκος Σπύρου, Αττικές Εκδόσεις, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Μπήτρος Συμμετοχική, Αφοί Χ. Κορδέλλου, AVE, Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος.