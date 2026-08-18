«Minoan Dignity»: Νεκρός ο Α΄ μηχανικός του ελληνόκτητου πλοίου μετά από επίθεση στα Στενά του Ορμούζ
«Minoan Dignity»: Νεκρός ο Α΄ μηχανικός του ελληνόκτητου πλοίου μετά από επίθεση στα Στενά του Ορμούζ
Η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου ενώ το πλοίο διερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ - Η διεθνής ένωση INTERCARGO εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του ναυτικού
Τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του Α΄ μηχανικού του υπό σημαία Λιβερίας ελληνόκτητου bulk carrier «Minoan Dignity», συμφερόντων Μύρωνα Τσατσάκη, εκφράζει η διεθνής ένωση INTERCARGO. Ο ναυτικός έχασε τη ζωή του μετά την επίθεση που δέχθηκε το πλοίο στις 17 Αυγούστου 2026, ενώ διερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, άγνωστο βλήμα έπληξε το μηχανοστάσιο του πλοίου, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του Α΄ μηχανικού. Η INTERCARGO εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια, στους συναδέλφους και στους οικείους του, ενώ δηλώνει τη βαθιά ανησυχία της για την τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος και εκφράζει την ελπίδα να απομακρυνθούν με ασφάλεια.
Όπως επισημαίνει η διεθνής ένωση πλοιοκτητών πλοίων ξηρού φορτίου, πίσω από κάθε εμπορικό πλοίο που βρίσκεται στη δίνη μιας πολεμικής σύγκρουσης υπάρχουν ναυτικοί: άμαχοι εργαζόμενοι οι οποίοι εκτελούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα μακριά από τα σπίτια και τις οικογένειές τους, διατηρώντας σε κίνηση το παγκόσμιο εμπόριο.
«Οι ναυτικοί είναι άμαχοι και δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχους ή παράπλευρα θύματα γεωπολιτικών συγκρούσεων», υπογραμμίζει η INTERCARGO.
Παράλληλα, καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να διασφαλίσουν την προστασία των ναυτικών και των εμπορικών πλοίων. Η ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα, τονίζει, πρέπει να παραμένει πάνω από κάθε πολιτική ή στρατιωτική σκοπιμότητα.
«Η απώλεια ακόμη και ενός ναυτικού είναι μία απώλεια παραπάνω από όσες μπορούν να γίνουν αποδεκτές», καταλήγει η ανακοίνωση της INTERCARGO.
Πηγή: newmoney.gr
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, άγνωστο βλήμα έπληξε το μηχανοστάσιο του πλοίου, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του Α΄ μηχανικού. Η INTERCARGO εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια, στους συναδέλφους και στους οικείους του, ενώ δηλώνει τη βαθιά ανησυχία της για την τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος και εκφράζει την ελπίδα να απομακρυνθούν με ασφάλεια.
Όπως επισημαίνει η διεθνής ένωση πλοιοκτητών πλοίων ξηρού φορτίου, πίσω από κάθε εμπορικό πλοίο που βρίσκεται στη δίνη μιας πολεμικής σύγκρουσης υπάρχουν ναυτικοί: άμαχοι εργαζόμενοι οι οποίοι εκτελούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα μακριά από τα σπίτια και τις οικογένειές τους, διατηρώντας σε κίνηση το παγκόσμιο εμπόριο.
«Οι ναυτικοί είναι άμαχοι και δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχους ή παράπλευρα θύματα γεωπολιτικών συγκρούσεων», υπογραμμίζει η INTERCARGO.
Παράλληλα, καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να διασφαλίσουν την προστασία των ναυτικών και των εμπορικών πλοίων. Η ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα, τονίζει, πρέπει να παραμένει πάνω από κάθε πολιτική ή στρατιωτική σκοπιμότητα.
«Η απώλεια ακόμη και ενός ναυτικού είναι μία απώλεια παραπάνω από όσες μπορούν να γίνουν αποδεκτές», καταλήγει η ανακοίνωση της INTERCARGO.
Πηγή: newmoney.gr
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