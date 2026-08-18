«Minoan Dignity»: Νεκρός ο Α΄ μηχανικός του ελληνόκτητου πλοίου μετά από επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου ενώ το πλοίο διερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ - Η διεθνής ένωση INTERCARGO εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του ναυτικού