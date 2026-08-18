Ράφα Ναδάλ: Πώς ο θρύλος του τένις κερδίζει και στις επενδύσεις

Ο Ράφα Ναδάλ, μετά την αποχώρησή του από το τένις, επικεντρώνεται στις επιχειρήσεις με επενδύσεις στη φιλοξενία και τον αθλητισμό