Ράφα Ναδάλ: Πώς ο θρύλος του τένις κερδίζει και στις επενδύσεις
Ράφα Ναδάλ: Πώς ο θρύλος του τένις κερδίζει και στις επενδύσεις
Ο Ράφα Ναδάλ, μετά την αποχώρησή του από το τένις, επικεντρώνεται στις επιχειρήσεις με επενδύσεις στη φιλοξενία και τον αθλητισμό
Ο Ράφα Ναδάλ, ένας από τους κορυφαίους τενίστες στην ιστορία του αθλήματος, έχει πλέον στρέψει το ενδιαφέρον του στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Αφού ολοκλήρωσε μια σπουδαία καριέρα στο επαγγελματικό τένις, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, αξιοποιώντας τις εμπειρίες που απέκτησε όλα αυτά τα χρόνια για να αναπτύξει το επιχειρηματικό του εγχείρημα.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «CNBC Meets», ο Ναδάλ αναφέρθηκε στα σχέδιά του για την περαιτέρω ανάπτυξη της Zel Hotels, της ξενοδοχειακής αλυσίδας που ίδρυσε το 2022 σε συνεργασία με τη Meliá Hotels International. Όπως εξήγησε, η σχέση του με τον χώρο της φιλοξενίας ξεκίνησε ήδη από τα παιδικά του χρόνια στη Μαγιόρκα, όπου ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας. Παράλληλα, η πολυετής εμπειρία του στο επαγγελματικό τένις, με τα αμέτρητα ταξίδια και τη διαμονή σε ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, του προσέφερε πολύτιμη γνώση και εμπειρία γύρω από τον συγκεκριμένο κλάδο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «CNBC Meets», ο Ναδάλ αναφέρθηκε στα σχέδιά του για την περαιτέρω ανάπτυξη της Zel Hotels, της ξενοδοχειακής αλυσίδας που ίδρυσε το 2022 σε συνεργασία με τη Meliá Hotels International. Όπως εξήγησε, η σχέση του με τον χώρο της φιλοξενίας ξεκίνησε ήδη από τα παιδικά του χρόνια στη Μαγιόρκα, όπου ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας. Παράλληλα, η πολυετής εμπειρία του στο επαγγελματικό τένις, με τα αμέτρητα ταξίδια και τη διαμονή σε ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, του προσέφερε πολύτιμη γνώση και εμπειρία γύρω από τον συγκεκριμένο κλάδο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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