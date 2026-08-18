Αεροπορικά εισιτήρια: Αυξήσεις έως 39% σε έναν χρόνο λόγω του αυξημένου κόστους των καυσίμων
Αεροπορικά εισιτήρια: Αυξήσεις έως 39% σε έναν χρόνο λόγω του αυξημένου κόστους των καυσίμων
Τι έδειξε η έρευνα της Cirium για λογαριασμό της Handelsblatt - Ποιοι είναι οι «πρωταθλητές» των αυξήσεων και οι μεγάλοι χαμένοι
Τα αεροπορικά εισιτήρια γίνονται ολοένα και ακριβότερα, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες δοκιμάζουν στην πράξη μέχρι πού μπορούν να ανεβάσουν τις τιμές χωρίς να επηρεάσουν σημαντικά τη ζήτηση. Αποκλειστική ανάλυση της Cirium για τη Handelsblatt αποκαλύπτει ποιες εταιρείες έχουν προβεί στις μεγαλύτερες αυξήσεις.
Οι αεροπορικές έχουν αυξήσει σημαντικά τις τιμές το τελευταίο διάστημα, κυρίως εξαιτίας του ακριβότερου καυσίμου αεροσκαφών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια που μπορούν να δεχθούν οι καταναλωτές.
Το πόσο έχουν αυξήσει οι αεροπορικές εταιρείες τις τιμές τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου ανέλυσε η Cirium, εταιρεία δεδομένων που ειδικεύεται στον κλάδο των αερομεταφορών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μία συγκεκριμένη κατηγορία αεροπορικών εταιρειών έχει αυξήσει τις τιμές πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες.
Η ανάλυση της Cirium βασίζεται στις μέσες μηνιαίες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, οι οποίες αποτυπώνονται σε δολάρια για λόγους συγκρισιμότητας. Από τα ποσά έχουν αφαιρεθεί φόροι και τέλη, επομένως καταγράφεται το κομμάτι της τιμής που καταλήγει πραγματικά στις αεροπορικές εταιρείες.
Τα δεδομένα ομαδοποιήθηκαν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς ομίλους Lufthansa, IAG και Air France-KLM, τις εταιρείες χαμηλού κόστους Ryanair, EasyJet και Wizz Air και τις τρεις μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές United Airlines, Delta Air Lines και American Airlines.
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Οι αεροπορικές έχουν αυξήσει σημαντικά τις τιμές το τελευταίο διάστημα, κυρίως εξαιτίας του ακριβότερου καυσίμου αεροσκαφών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια που μπορούν να δεχθούν οι καταναλωτές.
Το πόσο έχουν αυξήσει οι αεροπορικές εταιρείες τις τιμές τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου ανέλυσε η Cirium, εταιρεία δεδομένων που ειδικεύεται στον κλάδο των αερομεταφορών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μία συγκεκριμένη κατηγορία αεροπορικών εταιρειών έχει αυξήσει τις τιμές πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες.
Η ανάλυση της Cirium βασίζεται στις μέσες μηνιαίες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, οι οποίες αποτυπώνονται σε δολάρια για λόγους συγκρισιμότητας. Από τα ποσά έχουν αφαιρεθεί φόροι και τέλη, επομένως καταγράφεται το κομμάτι της τιμής που καταλήγει πραγματικά στις αεροπορικές εταιρείες.
Τα δεδομένα ομαδοποιήθηκαν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς ομίλους Lufthansa, IAG και Air France-KLM, τις εταιρείες χαμηλού κόστους Ryanair, EasyJet και Wizz Air και τις τρεις μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές United Airlines, Delta Air Lines και American Airlines.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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