Αεροπορικά εισιτήρια: Αυξήσεις έως 39% σε έναν χρόνο λόγω του αυξημένου κόστους των καυσίμων

Τι έδειξε η έρευνα της Cirium για λογαριασμό της Handelsblatt - Ποιοι είναι οι «πρωταθλητές» των αυξήσεων και οι μεγάλοι χαμένοι