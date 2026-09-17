Wall Street: Ανάκαμψη μετά τη Fed με στήριξη από πετρέλαιο και ομόλογα - Ράλι στις τεχνολογικές μετοχές

Δυναμική άνοδος στους δείκτες μετά την αύξηση επιτοκίων της Fed, με στήριξη από την πτώση των αποδόσεων των ομολόγων, την άνοδο της τεχνολογίας και την υποχώρηση του πετρελαίου - Οι επενδυτές ξεπέρασαν το σοκ από τον Γουόρς