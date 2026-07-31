Από το κελί στη σουίτα: Πρώην μοναστήρια γίνονται μπουτίκ ξενοδοχεία

Μια νέα τάση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία ανατέλλει. Τα παροπλισμένα μοναστήρια μετατρέπονται σε τόπους φιλοξενίας για εκείνους που η ιδέα της εκκεντρικότητας στις διακοπές, φαντάζει πια αφόρητα πληκτική