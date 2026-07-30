Σκλαβενίτης: Δέκα χρόνια μετά τη Μαρινόπουλος, επενδύει 228 εκατ. ευρώ και ξεπερνά τα 6,1 δισ. ευρώ σε πωλήσεις

Πωλήσεις άνω των 6,1 δισ. ευρώ, περισσότερους από 42.400 εργαζομένους και επενδύσεις-ρεκόρ 228 εκατ. ευρώ συνθέτουν τη νέα εικόνα του μεγαλύτερου λιανέμπορου της χώρας, που επιταχύνει τις επενδύσεις σε logistics, Food Hall και Food to Go