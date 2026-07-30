Σκλαβενίτης: Δέκα χρόνια μετά τη Μαρινόπουλος, επενδύει 228 εκατ. ευρώ και ξεπερνά τα 6,1 δισ. ευρώ σε πωλήσεις
Σκλαβενίτης: Δέκα χρόνια μετά τη Μαρινόπουλος, επενδύει 228 εκατ. ευρώ και ξεπερνά τα 6,1 δισ. ευρώ σε πωλήσεις
Πωλήσεις άνω των 6,1 δισ. ευρώ, περισσότερους από 42.400 εργαζομένους και επενδύσεις-ρεκόρ 228 εκατ. ευρώ συνθέτουν τη νέα εικόνα του μεγαλύτερου λιανέμπορου της χώρας, που επιταχύνει τις επενδύσεις σε logistics, Food Hall και Food to Go
Σχεδόν δέκα χρόνια μετά τη διάσωση της Μαρινόπουλος, το μεγαλύτερο επιχειρηματικό στοίχημα που γνώρισε ποτέ το ελληνικό λιανεμπόριο περνά σε μια νέα φάση. Ο όμιλος Σκλαβενίτη κατέγραψε το 2025 κύκλο εργασιών 6,13 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 10,3%, πραγματοποίησε επενδύσεις-ρεκόρ 228 εκατ. ευρώ και επικαιροποίησε το επενδυτικό του πλάνο με νέες κινήσεις στις υποδομές, την εστίαση και τα νέα μοντέλα λιανικής. Την ίδια στιγμή, η σημαντική αύξηση του λειτουργικού και χρηματοοικονομικού κόστους περιόρισε την κερδοφορία, με τα καθαρά κέρδη να υποχωρούν στα 99,5 εκατ. ευρώ.
Ανάπτυξη με υψηλότερο κόστος
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε στα 6,13 δισ. ευρώ από 5,56 δισ. ευρώ το 2024, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 392,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,7%. Ωστόσο, η αύξηση των λειτουργικών κερδών δεν ακολούθησε τον ρυθμό ανόδου των πωλήσεων, με αποτέλεσμα το περιθώριο EBITDA να υποχωρήσει στο 6,39% από 6,74% ένα χρόνο νωρίτερα, αντανακλώντας τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ανάπτυξη με υψηλότερο κόστος
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε στα 6,13 δισ. ευρώ από 5,56 δισ. ευρώ το 2024, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 392,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,7%. Ωστόσο, η αύξηση των λειτουργικών κερδών δεν ακολούθησε τον ρυθμό ανόδου των πωλήσεων, με αποτέλεσμα το περιθώριο EBITDA να υποχωρήσει στο 6,39% από 6,74% ένα χρόνο νωρίτερα, αντανακλώντας τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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