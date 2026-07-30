Οι φωτιές μεταναστεύουν βόρεια: Δασική πυρκαγιά ακόμη και στην Αγγλία
Οι φωτιές μεταναστεύουν βόρεια: Δασική πυρκαγιά ακόμη και στην Αγγλία
Εκκενώθηκαν κοινότητες, αλλά δεν απειλούνται πυρηνικοί σταθμοί, λένε οι Αρχές - Η πυροσβεστική υπηρεσία του Σάφολκ περιέγραψε τη φωτιά ως μια από τις δυσκολότερες στην ιστορία της χώρας
Σε περιοχές που δεν είχαμε ακούσει ποτέ ξανά στο παρελθόν εμφανίζονται πλέον οι δασικές πυρκαγές. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε τη φωτιά στα Χάιλαντς της Σκωτίας, που μπορεί να καίει για εβδομάδες, σήμερα οι Αρχές στη Βρετανία έχουν να αντιμετωπίσουν μέτωπα στην ανατολική Αγγλία
Είναι μια από τις μεγαλύτερες στην περιοχή, ανέφεραν την Πέμπτη οι Αρχές, που σπεύδουν να διαβεβαιώσουν ότι δεν απειλεί τις κοντινές πυρηνικές εγκαταστάσεις και δεν αναμένεται να επεκταθεί προς αυτές.
Πρόκειται για τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Sizewell Β της γαλλικής εταιρείας EDF και τον Sizewell C, έναν σταθμό υπό κατασκευή. Η πυρκαγιά καίει σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων βόρεια των πυρηνικών σταθμών, στο Ντάνγουιτς Χιθ.
Η πυροσβεστική υπηρεσία του Σάφολκ περιέγραψε την πυρκαγιά ως μια από τις δυσκολότερες στην ιστορία της χώρας. Λόγω της κατάστασης, εκκενώθηκαν οι γύρω κοινότητες και ορισμένοι δρόμοι έκλεισαν. Οι μετεωρολόγοι πάντως δεν προβλέπουν αλλαγή της κατεύθυνσης των ανέμων που θα ωθούσε τις φλόγες προς τους πυρηνικούς σταθμούς.
Η διεύθυνση του σταθμού Sizewell C σημείωσε ότι ο κίνδυνος είναι μικρός, λόγω της απόστασης αλλά και επειδή παρεμβάλλονται πηγές νερού. Η λειτουργία του Sizewell Β δεν επηρεάστηκε.
Η υπουργός Οικιστικής Ανάπτυξης Άντζελα Ρέινερ είπε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση και είναι έτοιμη να προσφέρει τη βοήθειά της στους πολίτες.
Είναι μια από τις μεγαλύτερες στην περιοχή, ανέφεραν την Πέμπτη οι Αρχές, που σπεύδουν να διαβεβαιώσουν ότι δεν απειλεί τις κοντινές πυρηνικές εγκαταστάσεις και δεν αναμένεται να επεκταθεί προς αυτές.
Πρόκειται για τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Sizewell Β της γαλλικής εταιρείας EDF και τον Sizewell C, έναν σταθμό υπό κατασκευή. Η πυρκαγιά καίει σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων βόρεια των πυρηνικών σταθμών, στο Ντάνγουιτς Χιθ.
Η πυροσβεστική υπηρεσία του Σάφολκ περιέγραψε την πυρκαγιά ως μια από τις δυσκολότερες στην ιστορία της χώρας. Λόγω της κατάστασης, εκκενώθηκαν οι γύρω κοινότητες και ορισμένοι δρόμοι έκλεισαν. Οι μετεωρολόγοι πάντως δεν προβλέπουν αλλαγή της κατεύθυνσης των ανέμων που θα ωθούσε τις φλόγες προς τους πυρηνικούς σταθμούς.
Η διεύθυνση του σταθμού Sizewell C σημείωσε ότι ο κίνδυνος είναι μικρός, λόγω της απόστασης αλλά και επειδή παρεμβάλλονται πηγές νερού. Η λειτουργία του Sizewell Β δεν επηρεάστηκε.
Η υπουργός Οικιστικής Ανάπτυξης Άντζελα Ρέινερ είπε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση και είναι έτοιμη να προσφέρει τη βοήθειά της στους πολίτες.
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