Οι φωτιές μεταναστεύουν βόρεια: Δασική πυρκαγιά ακόμη και στην Αγγλία

Εκκενώθηκαν κοινότητες, αλλά δεν απειλούνται πυρηνικοί σταθμοί, λένε οι Αρχές - Η πυροσβεστική υπηρεσία του Σάφολκ περιέγραψε τη φωτιά ως μια από τις δυσκολότερες στην ιστορία της χώρας