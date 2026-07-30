Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Βίντεο από drone: Ο πυκνός καπνός «καταπίνει» το Κουρταλιώτικο Φαράγγι στο Ρέθυμνο, μαίνεται η φωτιά
Βίντεο από drone: Ο πυκνός καπνός «καταπίνει» το Κουρταλιώτικο Φαράγγι στο Ρέθυμνο, μαίνεται η φωτιά
Τα εναέρια πραγματοποίησαν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες για να επιχειρήσουν, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ούτε μία ρίψη νερού λόγω των ισχυρών ανέμων, των συνθηκών μηδενικής ορατότητας (λόγω καπνού) και των αναταράξεων
Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο με τις ριπές των ανέμων να φτάνουν τα 9 μποφόρ.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε Αγία Παρασκευή και Ασώματο. Αυτή την ώρα, το κυρίως μέτωπο που προβληματίζει έντονα τις Αρχές εντοπίζεται στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, το οποίο βρίσκεται πάνω από τον οικισμό του Ασώματου και είναι δύσκολα προσβάσιμο.
Τα εναέρια πραγματοποίησαν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες για να επιχειρήσουν, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ούτε μία ρίψη νερού λόγω των ισχυρών ανέμων, των συνθηκών μηδενικής ορατότητας (λόγω καπνού) και των αναταράξεων.
Η πυρκαγιά στον Ασώματο εκδηλώθηκε σήμερα (30/7) και σε βίντεο από drone φαίνεται ο καπνός που ακολουθεί το ανάγλυφο της περιοχής.
Δείτε το βίντεο από drone:
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε Αγία Παρασκευή και Ασώματο. Αυτή την ώρα, το κυρίως μέτωπο που προβληματίζει έντονα τις Αρχές εντοπίζεται στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, το οποίο βρίσκεται πάνω από τον οικισμό του Ασώματου και είναι δύσκολα προσβάσιμο.
Τα εναέρια πραγματοποίησαν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες για να επιχειρήσουν, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ούτε μία ρίψη νερού λόγω των ισχυρών ανέμων, των συνθηκών μηδενικής ορατότητας (λόγω καπνού) και των αναταράξεων.
Η πυρκαγιά στον Ασώματο εκδηλώθηκε σήμερα (30/7) και σε βίντεο από drone φαίνεται ο καπνός που ακολουθεί το ανάγλυφο της περιοχής.
Δείτε το βίντεο από drone:
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