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Βίντεο από drone: Ο πυκνός καπνός «καταπίνει» το Κουρταλιώτικο Φαράγγι στο Ρέθυμνο, μαίνεται η φωτιά
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Ρέθυμνο Εναέρια Μέσα Πυροσβεστική Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Βίντεο από drone: Ο πυκνός καπνός «καταπίνει» το Κουρταλιώτικο Φαράγγι στο Ρέθυμνο, μαίνεται η φωτιά

Τα εναέρια πραγματοποίησαν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες για να επιχειρήσουν, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ούτε μία ρίψη νερού λόγω των ισχυρών ανέμων, των συνθηκών μηδενικής ορατότητας (λόγω καπνού) και των αναταράξεων

Βίντεο από drone: Ο πυκνός καπνός «καταπίνει» το Κουρταλιώτικο Φαράγγι στο Ρέθυμνο, μαίνεται η φωτιά
Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο με τις ριπές των ανέμων να φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε Αγία Παρασκευή και Ασώματο.  Αυτή την ώρα, το κυρίως μέτωπο που προβληματίζει έντονα τις Αρχές εντοπίζεται στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, το οποίο βρίσκεται πάνω από τον οικισμό του Ασώματου και είναι δύσκολα προσβάσιμο. 

Τα εναέρια πραγματοποίησαν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες για να επιχειρήσουν, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ούτε μία ρίψη νερού λόγω των ισχυρών ανέμων, των συνθηκών μηδενικής ορατότητας (λόγω καπνού) και των αναταράξεων.

Η πυρκαγιά στον Ασώματο εκδηλώθηκε σήμερα (30/7) και σε βίντεο από drone φαίνεται ο καπνός που ακολουθεί το ανάγλυφο της περιοχής.

Δείτε το βίντεο από drone: 

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