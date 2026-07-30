Βίντεο από drone: Ο πυκνός καπνός «καταπίνει» το Κουρταλιώτικο Φαράγγι στο Ρέθυμνο, μαίνεται η φωτιά

Τα εναέρια πραγματοποίησαν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες για να επιχειρήσουν, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ούτε μία ρίψη νερού λόγω των ισχυρών ανέμων, των συνθηκών μηδενικής ορατότητας (λόγω καπνού) και των αναταράξεων