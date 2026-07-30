Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Η φωτιά στο Ρέθυμνο έλιωσε πάγκους, καθίσματα και σκέπαστρα στο γήπεδο στις Μέλαμπες, δείτε βίντεο
Η φωτιά στο Ρέθυμνο έλιωσε πάγκους, καθίσματα και σκέπαστρα στο γήπεδο στις Μέλαμπες, δείτε βίντεο
Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν χτες λόγω της μεγάλης φωτιάς είχαν ως αποτέλεσμα υλικές ζημιές
Ζημιές ακόμα και στο γήπεδο ποδοσφαίρου στις Μέλαμπες προκάλεσε η μεγάλη φωτιά που καίει από χθες περιοχές στο νότιο Ρέθυμνο.
Όπως φαίνεται στα πλάνα του Orange Press Agency, λόγω των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν χθες, καθίσματα, σκέπαστρα και οι πάγκοι στο γήπεδο έχουν λιώσει, ενώ έχει καεί και τμήμα από τον χλοοτάπητα.
Όπως φαίνεται στα πλάνα του Orange Press Agency, λόγω των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν χθες, καθίσματα, σκέπαστρα και οι πάγκοι στο γήπεδο έχουν λιώσει, ενώ έχει καεί και τμήμα από τον χλοοτάπητα.
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