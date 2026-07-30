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Η φωτιά στο Ρέθυμνο έλιωσε πάγκους, καθίσματα και σκέπαστρα στο γήπεδο στις Μέλαμπες, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο Φωτιά Υλικές ζημιές

Η φωτιά στο Ρέθυμνο έλιωσε πάγκους, καθίσματα και σκέπαστρα στο γήπεδο στις Μέλαμπες, δείτε βίντεο

Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν χτες λόγω της μεγάλης φωτιάς είχαν ως αποτέλεσμα υλικές ζημιές

Η φωτιά στο Ρέθυμνο έλιωσε πάγκους, καθίσματα και σκέπαστρα στο γήπεδο στις Μέλαμπες, δείτε βίντεο
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Ζημιές ακόμα και στο γήπεδο ποδοσφαίρου στις Μέλαμπες προκάλεσε η μεγάλη φωτιά που καίει από χθες περιοχές στο νότιο Ρέθυμνο.

Όπως φαίνεται στα πλάνα του Orange Press Agency, λόγω των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν χθες, καθίσματα, σκέπαστρα και οι πάγκοι στο γήπεδο έχουν λιώσει, ενώ έχει καεί και τμήμα από τον χλοοτάπητα.



Η φωτιά στο Ρέθυμνο έλιωσε πάγκους, καθίσματα και σκέπαστρα στο γήπεδο στις Μέλαμπες, δείτε βίντεο
Η φωτιά στο Ρέθυμνο έλιωσε πάγκους, καθίσματα και σκέπαστρα στο γήπεδο στις Μέλαμπες, δείτε βίντεο
Η φωτιά στο Ρέθυμνο έλιωσε πάγκους, καθίσματα και σκέπαστρα στο γήπεδο στις Μέλαμπες, δείτε βίντεο
Η φωτιά στο Ρέθυμνο έλιωσε πάγκους, καθίσματα και σκέπαστρα στο γήπεδο στις Μέλαμπες, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ

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