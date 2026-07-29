Το τρομερό παιδί της Formula 1
Το τρομερό παιδί της Formula 1
Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι ετοιμάζεται να γίνει ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία. Έτρεξε πρώτα σε Grand Prix και μετά απέκτησε δίπλωμα αυτοκινήτου. Τα ρεκόρ που συνέχεια δημιουργεί, ο Σένα και ο Σουμάχερ δεν τα είχαν φανταστεί
Από τα τέλη Ιουλίου του 2026 ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι είναι ξεκάθαρο ότι πατάει γκάζι για την κορυφή. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει αλλά είναι θέμα χρόνου, σχεδόν τεσσάρων μηνών, να γίνει ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1. Λουσμένος στη σαμπάνια, με τα μακριά μαλλιά και το νεανικό του πρόσωπο, δείχνει να ξεπηδά από μια άλλη εποχή, θυμίζοντας θρύλους του σπορ που σημάδεψαν προηγούμενες δεκαετίες. Η σχέση του με το αυτοκίνητο είναι βαθιά ριζωμένη, καθώς ο πατέρας του, Μάρκο, υπήρξε οδηγός αγώνων και διατηρεί εδώ και αρκετά χρόνια τη δική του ομάδα μηχανοκίνητου αθλητισμού, την Antonelli Motorsport, με έδρα το Σαν Μαρίνο. Οδηγεί καρτ από πέντε ετών και είπε «ναι» στη Μερσέντες στα 13 του. Οι άνθρωποι της εταιρίας ήταν εξ αρχής έτοιμοι να του ανοίξουν την πόρτα της F1, μόλις ο Λιούις Χάμιλτον την έκλεινε πίσω του για να πάει στη Ferrari. Όλα ήταν προγραμματισμένα με ακρίβεια.
Το νούμερο «12»
Ο Αντονέλι γεννήθηκε στην Μπολόνια στις 25 Αυγούστου του 2006. Είχαν συμπληρωθεί 12 χρόνια από τον θάνατο του Άιρτον Σένα στο Grand Prix του Σαν Μαρίνο, στην περιοχή όπου ο ίδιος άρχισε να «ζωγραφίζει» στις παιδικές πίστες. Το 12 είναι το νούμερο του Βραζιλιάνου θρύλου της F1, αυτό που διατηρεί -όχι τυχαία- και ο Αντονέλι στο δικό του μονοθέσιο. Πέρα από τη λατρεία που έχει για τον Σένα, όταν έκλεισε τα 12 δέχτηκε την πρόταση για συνεργασία με τη Mercedes. Με αυτό τον αριθμό ήταν νικητής και στη Formula 4 (FRECA) το 2023. Όλοι τον αποκαλούν Κίμι. Μόνο η μαμά Ελιζαμπέτα επιμένει να τον φωνάζει με το πρώτο βαφτιστικό του όνομα, Αντρέα. Το Κίμι προστέθηκε από την ιδέα ενός φίλου του πατέρα του, ονόματι Ενρίκο Μπερτάτζια, επίσης οδηγού της F1 για κάποιο φεγγάρι, για να είναι πιο εύηχο. Όπως ισχυρίζεται ο μικρός Αντονέλι δεν έχει καμία σχέση η επιλογή του ονόματος με τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή Κίμι Ράικονεν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το νούμερο «12»
Ο Αντονέλι γεννήθηκε στην Μπολόνια στις 25 Αυγούστου του 2006. Είχαν συμπληρωθεί 12 χρόνια από τον θάνατο του Άιρτον Σένα στο Grand Prix του Σαν Μαρίνο, στην περιοχή όπου ο ίδιος άρχισε να «ζωγραφίζει» στις παιδικές πίστες. Το 12 είναι το νούμερο του Βραζιλιάνου θρύλου της F1, αυτό που διατηρεί -όχι τυχαία- και ο Αντονέλι στο δικό του μονοθέσιο. Πέρα από τη λατρεία που έχει για τον Σένα, όταν έκλεισε τα 12 δέχτηκε την πρόταση για συνεργασία με τη Mercedes. Με αυτό τον αριθμό ήταν νικητής και στη Formula 4 (FRECA) το 2023. Όλοι τον αποκαλούν Κίμι. Μόνο η μαμά Ελιζαμπέτα επιμένει να τον φωνάζει με το πρώτο βαφτιστικό του όνομα, Αντρέα. Το Κίμι προστέθηκε από την ιδέα ενός φίλου του πατέρα του, ονόματι Ενρίκο Μπερτάτζια, επίσης οδηγού της F1 για κάποιο φεγγάρι, για να είναι πιο εύηχο. Όπως ισχυρίζεται ο μικρός Αντονέλι δεν έχει καμία σχέση η επιλογή του ονόματος με τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή Κίμι Ράικονεν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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