Το τρομερό παιδί της Formula 1

Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι ετοιμάζεται να γίνει ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία. Έτρεξε πρώτα σε Grand Prix και μετά απέκτησε δίπλωμα αυτοκινήτου. Τα ρεκόρ που συνέχεια δημιουργεί, ο Σένα και ο Σουμάχερ δεν τα είχαν φανταστεί