Toyota Hellas: Πώς κρατά την κορυφή απέναντι στην κινεζική επέλαση

Νέο υψηλό πωλήσεων στα 631,4 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο μικτό περιθώριο και σχεδόν διπλάσιες ταξινομήσεις από τη δεύτερη μάρκα - Η πρωτιά σε επιβατικά και ελαφρά φορτηγά, η εικόνα του 2026 και γιατί υποχώρησαν τα καθαρά κέρδη