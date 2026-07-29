Toyota Hellas: Πώς κρατά την κορυφή απέναντι στην κινεζική επέλαση
Toyota Hellas: Πώς κρατά την κορυφή απέναντι στην κινεζική επέλαση
Νέο υψηλό πωλήσεων στα 631,4 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο μικτό περιθώριο και σχεδόν διπλάσιες ταξινομήσεις από τη δεύτερη μάρκα - Η πρωτιά σε επιβατικά και ελαφρά φορτηγά, η εικόνα του 2026 και γιατί υποχώρησαν τα καθαρά κέρδη
Η Toyota Hellas διατηρεί την πρωτιά στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, την ώρα που η μαζική είσοδος των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών αλλάζει με ταχύτητα τις ισορροπίες του κλάδου.
Η παρουσία νέων κατασκευαστών εντείνει τον ανταγωνισμό και κατακερματίζει την αγορά, χωρίς μέχρι στιγμής να αλλάζει τον πρωταγωνιστή της. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η εταιρεία κατέγραψε το 2025 νέο υψηλό πωλήσεων, βελτιωμένο μικτό περιθώριο και σχεδόν διπλάσιες ταξινομήσεις από τη δεύτερη μάρκα, εικόνα που διατηρήθηκε και στο πρώτο εξάμηνο του 2026.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η παρουσία νέων κατασκευαστών εντείνει τον ανταγωνισμό και κατακερματίζει την αγορά, χωρίς μέχρι στιγμής να αλλάζει τον πρωταγωνιστή της. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η εταιρεία κατέγραψε το 2025 νέο υψηλό πωλήσεων, βελτιωμένο μικτό περιθώριο και σχεδόν διπλάσιες ταξινομήσεις από τη δεύτερη μάρκα, εικόνα που διατηρήθηκε και στο πρώτο εξάμηνο του 2026.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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